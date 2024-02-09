Bir zamanlar ülkenin kumaş ihtiyacını karşılıyordu, "Kadınlar Dokuyor" projesiyle yeniden üretimine başlandı
GİRESUN - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yaklaşık 300 nüfuslu Tamzara ilçesinden bir zamanlar yurtdışına ihraç edilen Tamzara dokuması, Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatları Projesiyle yeniden dokunmaya başlandı.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 19. yüzyılda çoğu evde dokunan, İran, Suriye, Mısır gibi ülkelerde satılan Tamzara dokuması, en son 1989 yılında tezgahların tamamen susmasının ardından "Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatları" projesiyle yeniden dokunmaya başlandı.
İlçenin 332 nüfuslu Tamzara mahallesinde Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatları Projesiyle açılan Tamzara dokuması kursunun usta öğreticisi Esra Hasarı, "Geçmişi 1800'lü yıllara kadar dayanan Tamzara dokuması bir zamanlar Tamzara mahallesinde her evde dokunan ve Osmanlı coğrafyasındaki ülkelerin yanı sıra İran gibi ülkelere de ihraç edilirmiş. Ülkenin kumaş ihtiyacını karşılayan Tamzara dokuması daha sonra 1937 yılında Atatürk'ün kararnamesiyle kurulan kooperatif aracılığıyla üretilmeye devam etmiş. Bu kooperatif uzun yıllar devam ediyor ancak 1989 yılında tamamen üretim bitiyor ve unutulmaya yüz tutuyor. Giresun Üniversitesi'nin Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatları Projesiyle Tamzara dokuması yeniden dokunmaya başlandı. Şuanda mahallemizde neredeyse bütün ev kadınları açılan kurs sayesinde Tamzara dokumasını öğrendi ve aile ekonomilerine katkı sağlamaya başladı" dedi.
Orijinal deseniyle yüzde yüz pamuktan üretiliyor
Tamzara dokumasının özelileriyle ilgili de bilgi veren Hasarı, "Bir zamanlar ülkenin kumaş ihtiyacını karşılayan hatta Ak Deniz ülkelerine ihracatı yapılan Tamzara dokuması günümüzde sadece bilenlerin aldığı bir kumaş haline gelse de tanıtılmasıyla yeniden talebin artacağına inanıyoruz. Türk Patent ve Marka Kurumundan 2019'da "coğrafi işaret" tescili alan Tamzara dokuması marka haline getirilerek pazarlanması ve kadın istihdamına katkı sağlanması amacıyla "Kadınlar Dokuyor Projesiyle" üretilmeye devam ediyor. Tamzara dokuması geçmiş yıllarda biraz daha kalın bir kumaş olarak kenevir, pamuk, ipekten üretilirken, günümüzde yüzde yüz pamuktan üretilmekte, orijinal desen kullanılmakta ve boyalarımızı da kendimiz yapmaktayız. Bir dönem nasıl ki Tamzara yöresi geçimini tamamen bu dokumadan kazandıysa bugün de aynı şekilde bütün kadınlarımız aile ekonomilerine katkı sağlaması yolunda önemli bir mesafe kat edilmiştir" diye konuştu.
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