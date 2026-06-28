Birgül Kangal Öğretmene Duygusal Veda - Son Dakika
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Birgül Kangal Öğretmene Duygusal Veda

Birgül Kangal Öğretmene Duygusal Veda
28.06.2026 16:40
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36 yıl öğretmenlik yapan Birgül Kangal, emekliliğinde öğrencileriyle duygusal bir törenle uğurlandı.

Zonguldak'ta 36 yıl öğretmenlik mesleğini başarıyla yapan ve yüzlerce öğrenci yetiştiren Birgül Kangal öğretmenin emekli olması nedeniyle okulda düzenlenen veda töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

Zonguldak kent merkezinde bulunan İnağzı ve Köksal Toptan İlkokullarında 36 yıl görev yapan Birgül Kangal'ı öğrencileri ve öğretmen arkadaşları hem alkış hem de gözyaşlarıyla uğurladı.

Yıllarını öğretmenlik gibi kutsal mesleğe adamış, dokunduğu yüreklerde derin izler bırakmış Birgül öğretmen için önce okul idaresi ve öğretmen arkadaşları veda yemeği düzenlediler, eski ve yeni öğrencileri sürpriz yaptılar. Sınıfından başlayıp okulun bahçesine kadar uzanan koridorda, öğrenciler çift sıra oluşturup alkışlarla ve sevgi gösterileriyle öğretmenlerini yeni hayatına uğurladılar. Bu sırada Birgül öğretmenin duygularına hakim olmakta zorlandığı görüldü.

Birgül Kangal, öğretmen arkadaşları ve öğrencilerine hitaben yaptığı konuşmada; "Ben mesleğimi gerçekten çok severek yaptım. Emeklilik günümün bu kadar çabuk geleceğini ise hiç düşünmemiştim. Yıllar çok çabuk geçti. Zonguldak'a ilk geldiğimde benim burada kimsem yoktu ama benim okulum, benim öğrencilerim, benim arkadaşlarım yani sizler benim ailem oldunuz. Ben gerçekten sizleri çok sevdim, öğrencilerimi çok sevdim. Bilmeden sizleri üzdüysem hepinizden özür dilerim. Ben sizleri çok özleyeceğim, öğrencilerimi çok özleyeceğim. Sizlerden ricam hakkınızı helal edin benim hakkım varsa helal olsun. Allah'a ısmarladık" dedi.

Birgül öğretmenin emeklilik gününe özel düzenlenen tören Köksal Toptan İlkokulu Müdürü Levent Bilir, müdür yardımcısı Zerrin Altun Kırarslan ve öğrencilerin çiçek takdimiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Birgül Kangal Öğretmene Duygusal Veda - Son Dakika

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