Biriktirdiği parasını ihtiyaç sahipleri için bağışladı - Son Dakika
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Biriktirdiği parasını ihtiyaç sahipleri için bağışladı

28.04.2022 10:10
Biriktirdiği parasını ihtiyaç sahipleri için bağışladı

Aydın'ın Söke ilçesinde 6 yaşındaki Sümeyye Bozkurt kumbarasında biriktirdiği parayı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Söke ilçe Müftülüğü'ne bağışladı.

Aydın'ın Söke ilçesinde 6 yaşındaki Sümeyye Bozkurt kumbarasında biriktirdiği parayı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Söke ilçe Müftülüğü'ne bağışladı.

Söke İlçe Müftülüğü'nde görevli memur Halil Bozkurt'un kızı Sümeyye Bozkurt, Ramazan ayı dolayısıyla örnek bir duyarlılık gösterdi. 6 yaşındaki Sümeyye Bozkurt, kumbarasında biriktirdiği parayı ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere Söke İlçe Müftülüğü'ne bağışladı. Söke İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru'yu makamında ziyaret ederek parayı teslim eden minik Sümeyye'nin bu davranışı duygulandırdı. Söke İlçe Müftüsü Doğru ise başta Sümeyye olmak olmak üzere minik kızı yetiştiren Bozkurt ailesine teşekkür ederek makbuz karşılığı parayı teslim aldı. - AYDIN

Biriktirdiği parasını ihtiyaç sahipleri için bağışladı
Biriktirdiği parasını ihtiyaç sahipleri için bağışladı

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Hisarcık, Bozkurt, Aydın, Söke, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Biriktirdiği parasını ihtiyaç sahipleri için bağışladı - Son Dakika


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