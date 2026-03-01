Birlik Vakfı'ndan Geleneksel İftar Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Birlik Vakfı'ndan Geleneksel İftar Programı

Birlik Vakfı\'ndan Geleneksel İftar Programı
01.03.2026 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de düzenlenen iftar programında birlik ve eğitimin önemi vurgulandı.

Birlik Vakfı Kayseri Şubesi tarafından geleneksel iftar programı düzenlendi.

Kayseri Anadolu İmam-Hatip Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen iftar programına Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Yaşar Karayel, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Bilal Habeş Bulut, STK temsilciler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kayseri Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğrencileri tarafından söylenen ilahiyle başlayan programda Kuran-ı Kerim tilaveti yapılarak, dua edildi. İftarın açılmasının ardından açılış konuşmasını yapan Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Bilal Habeş Bulut, "Birlik Vakfımızın şiarı, temel felsefesi bir arada olmak. Bir arada olurken de bereketli olmak. Birliğimiz beraberliğimiz her zaman bereketli olsun inşallah" dedi.

Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Yaşar Karayel ise, "Birlik Vakfımız 1985'den itibaren çalışmalarına devam ediyor. 55 şubesiyle birlikte Türkiye'nin bekasının taşımak için elinden gelen bütün gayreti göstermektedir. Şuanda bir savaş var. Türkiye'nin dört bir tarafı adeta ateş çemberine döndü. Dışarda devletimiz güvenliği ele alırken, içerde de birlikte ve beraberliğimizi güçlendirmememiz gerekir" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel de, "Bu güzel organizasyon vesilesiyle Kayseri'deyiz. Birlik Vakfı'mız hem bizlerin Kayseri'ye gelmemiz için hem bakanlarımızın Kayseri'ye teşrifleri için hem de Kayseri'deki sivil toplum kuruluşların entelektüel hayatın çeşitlenmesi için çok çeşitli vesileler ile hizmetlerde bulunuyor" diye konuştu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da eğitimin önemine değinerek, "Buranın temelinde eğitim var. Birlik Vakfı burada sizlerle bireysel olarak bulunduğunuz konumun irfanında bulunmak suretiyle eğitim sorununu çözmemiz lazım. Özellikle genç kardeşlerim, çocuklarımızın 4 yaşındaki eğitimi çok önemli. Çünkü bu yaşlardan sonra kontrol edilmez hale geliyor. Bu çocuklarımızı mutlaka bizim binlerce yıllık tarihimize sükünet veren milli ve manevi değerlerimizle kaynaştırmamız lazım. Eğer başlangıçta bunları öğretmezsek daha sonra 16 veya 18 yaşına geldiklerinde aynı anneler 'çocuğum eve gelmiyor, tütün içiyor' gibi söylemlerde bulunuyor. Onun için en başından düzeltmemiz lazım. Bizim atalarımız dünyanın dört bir yanında, 3 kıtada at koşturdu bunun temelinde eğitim var" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Etkinlik, Kayseri, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Birlik Vakfı'ndan Geleneksel İftar Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı’da gramın fiyatını görenler inanamıyor Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
İran’a saldırılar sürerken Netanyahu, Trump’la telefonda görüştü İran'a saldırılar sürerken Netanyahu, Trump'la telefonda görüştü
Savaş uçakları İran’ı vururken Trump’ın nerde olduğu ortaya çıktı Savaş uçakları İran'ı vururken Trump'ın nerde olduğu ortaya çıktı
Dünyanın en yüksek yapısı İran füzesi yakınlarına düştü Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi yakınlarına düştü
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi
Laiklik bildirisine soruşturma 168 kişi ifade verecek Laiklik bildirisine soruşturma! 168 kişi ifade verecek

23:22
Trump: İran’a saldırılar 4 hafta sürebilir
Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
23:11
Merkez Bankası’ndan, 1 hafta vadeli repo ihalelerini durdurma kararı
Merkez Bankası'ndan, 1 hafta vadeli repo ihalelerini durdurma kararı
22:35
İran, İsrail’i bir kez daha vurdu
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu
22:00
Zirve yarışında fark 4’e çıktı Fenerbahçe’den üst üste ikinci puan kaybı
Zirve yarışında fark 4'e çıktı! Fenerbahçe'den üst üste ikinci puan kaybı
20:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hamaney mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı
20:14
Irak’ın Erbil Havalimanı’nda patlama meydana geldi
Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 23:39:08. #7.13#
SON DAKİKA: Birlik Vakfı'ndan Geleneksel İftar Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.