Birlikle Güçlü Türkiye Vurgusu

Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜRKYED) Genel Başkanı, " Türkiye'nin en büyük gücü, zor zamanlarda aynı hedef etrafında kenetlenmesini bilen, birlik ruhunu kaybetmemiş milletidir" dedi.

TÜRKYED Genel Başkanı Nihat Çelik, Türkiye'nin küresel ekonomik ve sosyal gelişmeler karşısındaki durumu, milli birlik ve beraberliğin önemi, tarım ve üretimin güçlendirilmesi ile gıda güvenliği ve gençlerin geleceğe yönelik beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'nin en büyük gücü birlik ruhunu kaybetmemiş milletidir"

TÜRKYED Genel Başkanı Nihat Çelik, Türkiye'nin içinden geçtiği küresel ekonomik ve sosyal gelişmeler karşısında en büyük gücünün milli birlik ve beraberlik olduğunu belirterek, "Bu ülkenin en büyük sermayesi ne ekonomik göstergeleridir ne de sahip olduğu doğal kaynaklardır. Türkiye'nin en büyük gücü, zor zamanlarda aynı hedef etrafında kenetlenmesini bilen, birlik ruhunu kaybetmemiş milletidir" dedi.

Çelik, güçlü bir Türkiye'nin yalnızca ekonomik göstergelerle değil; ortak hedefler etrafında kenetlenmiş, üreten, çalışan ve geleceğine güvenle bakan güçlü bir toplumla mümkün olacağını ifade etti.

"Farklı düşünceler demokrasimizin zenginliğidir"

Toplumsal huzurun korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Çelik, farklı düşüncelerin demokrasinin zenginliği olduğunu belirterek, "Farklı düşünceler demokrasimizin zenginliğidir. Ancak söz konusu vatanımız, milletimiz ve devletimizin geleceği olduğunda ortak akılda buluşabilmek en büyük kazanımımızdır" diye konuştu.

Dünyada yaşanan ekonomik dalgalanmalar, iklim değişikliği, gıda güvenliği ve bölgesel krizlerin ülkelerin kendi üretim gücünü artırmasını artık bir tercih olmaktan çıkararak zorunluluk haline getirdiğini belirten Çelik, Türkiye'nin sahip olduğu üretim potansiyeli, genç nüfusu ve girişimci insan kaynağıyla bu süreci başarıyla yönetebilecek güçlü bir ülke olduğunu vurguladı.

"Üretici varsa güçlü Türkiye vardır"

Tarımın yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Çelik, gıda güvenliğinin aynı zamanda milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Toprağını işleyen, üreten ve alın teriyle ülkesine katkı sağlayan her vatandaşımız aslında Türkiye'nin geleceğine hizmet ediyor. Üretim varsa gelecek vardır. Üretici varsa güçlü Türkiye vardır" ifadelerini kullandı.

"Üreten toplumlar geleceğini inşa eder"

TÜRKYED olarak yalnızca tarımın değil, toplumsal dayanışmanın, milli birlik ruhunun ve üretim kültürünün de güçlendirilmesini önemsediklerini belirten Çelik, "Üreten toplumlar geleceğini inşa eder. Birlik içinde hareket eden milletler ise karşılaştıkları her türlü zorluğun üstesinden gelir" ifadelerine yer verdi.

"Gençlerimiz kendilerine güvensin"

Umutsuzluğun hiçbir zaman çözüm olmadığını belirterek özellikle gençlere seslenen Çelik, "Gençlerimiz kendilerine güvensin, ülkesine inansın ve üretmekten asla vazgeçmesin. Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek en büyük güç; bilgili, çalışkan, girişimci ve vatanına bağlı genç nesillerimizdir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün de karşılaştığı her zorluğu aşacak güce sahiptir"

Toplumun tüm kesimlerine sağduyu çağrısında bulunan Çelik, kutuplaştırıcı söylemler yerine ortak hedeflere odaklanılması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

"Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün de karşılaştığı her zorluğu birlik ve beraberlik içinde aşacak güce sahiptir. Hepimizin ortak sorumluluğu; çocuklarımıza daha güçlü, daha huzurlu, daha müreffeh ve kendi ayakları üzerinde duran bir Türkiye bırakmaktır. Bunun yolu birbirimizi ayrıştırmaktan değil; birbirimize sahip çıkmaktan, üretmekten, çalışmaktan ve ortak hedefler etrafında kenetlenmekten geçmektedir."

Çelik, TÜRKYED'in bundan sonra da tarım başta olmak üzere Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren her konuda yapıcı öneriler sunmaya, üreticinin ve toplumun sesi olmaya ve kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.