Bisikletçi Öğretmen İki Araçla Çarpışarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bisikletçi Öğretmen İki Araçla Çarpışarak Hayatını Kaybetti

Bisikletçi Öğretmen İki Araçla Çarpışarak Hayatını Kaybetti
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Burhaniye’de bisikletçi öğretmen Serkan Kadıoğlu, kazada hayatını kaybetti. VeloAdra grubu tepki gösterdi.

Burhaniye ilçesinde, bisikletçi öğretmen Serkan Kadıoğlu önceki akşam İskele Adyar kavşağında bisikleti ile geçirdiği kazada hayatını kaybetti. İki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Kadıoğlu için üyesi olduğu VeloAdra bisiklet grubu da yollardaki can kayıplarına karşı tepki gösterdi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Akçapınar Ortaokulu'nda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev yapan ve Öğretmenler Mahalesinde ikamet eden 50 yaşındaki Serkan Kadıoğlu, Burhaniye Adyar Kavşağında akşam saatlerinde meydana gelen kazada yaşamını yitirdi. Yaşanan acı olay eğitim ve bisiklet camiasını yasa boğarken, üyesi olduğu VeloAdra bisiklet grubu yollardaki can kayıplarına karşı tepki gösterdi.

Serkan Kadıoğlu'nun üyesi olduğu VeloAdra Bisiklet Grubu da yaşanan acı olay sonrasında yazılı bir açıklama yaptı. Grup başkanı Atilla Encim tarafından paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı: "Yollarda bir canımızı daha kaybettik. Bisiklet grubumuzun kıymetli üyesi Serkan Kadıoğlu'nu zamansız bir şekilde kaybetmenin derin acısı içindeyiz. Bisiklet bir ulaşım ve yaşam biçimidir; yollarda görülmek, fark edilmek ve yaşamak istiyoruz. Bisikletli ölümler artık son bulsun. Değerli dostumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevdiklerine sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun" sözlerine yer verdi.

Bisikletli Yaşam Platformu'ndan yapılan açıklamada da, "Üç günde üç can yitip gitti. 1 hafta içinde üç arkadaşımızı daha arkadan çarpan araçlara kurban verdik. İlyas Ulutaş, Eren Köse ve Serkan Kadıoğlu'nun kaybı hepimizi derin bir üzüntüye sevk etti. Ailelerine, sevenlerine ve tüm bisikletli yaşam topluluğuna başsağlığı dileriz. Bu trajik olaylar, bir kez daha trafik güvenliği ve kuralsız araç kullanımı konusundaki denetimlerin yetersizliğini gözler önüne seriyor. Daha kaç can feda edilecek? Her birimiz, sokaklarda güvenle hareket etme hakkına sahibiz. Bisikletliler de bu hakkın bir parçasıdır. Yetkilileri, trafik denetimlerini artırmaya, caydırıcı cezalar uygulamaya ve bisiklet yolu ağlarını genişletmeye çağırıyoruz. Hep birlikte, yolların daha güvenli hale gelmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bisikletli arkadaşlarımızın anısı, bu mücadelede bize güç verecek.," sözlerine yer veridi. Merhum öğretmen Serkan Kadıoğlu'nun cenazesinin ikindi namazına müteakip Burhaniye Kalemağa Hacı İsmail Cami'den kaldırılacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bisikletçi Öğretmen İki Araçla Çarpışarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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