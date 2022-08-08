Bisikletle gelip bisiklet çaldılar... O anlar kamerada - Son Dakika
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Bisikletle gelip bisiklet çaldılar... O anlar kamerada

08.08.2022 19:32

Bisikletle gelip bisiklet çaldılar.

Bisikletle gelip bisiklet çaldılar... O anlar kamerada

SİVAS Sivas'ta bisikletle gelip bisiklet çalan şahıslar kameralara yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Kümbet Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde gece saatlerinde yaşandı. Bisikletle gelen 3 şüpheli apartman girişinde merdiven korkulara kilitli halde bulunan bisikletin kilidini kırarak çaldılar. Hırsızlık olayı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri, 18 yaşından küçük olduğu tahmin edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Gece saatlerinde kilidi kırıp çalmışlar"

Bisikletin sahibi Alperen Şevket, "Bisikleti apartman girişinde bulunan merdiven koruma demirlerine kilitledim. Gece 12 civarı balkona çıktım buradaydı, gece 02.30 da bisikleti çalımsılar. Ben bisikletimin çalındığını öğleden sonra fark ettim, kilit yerde duruyordu. Daha sonrasında burada bulunan güvenlik kameralarına baktım. Gece saatlerinde kilidi kırıp çalmışlar. Bisikleti babam almıştı bana ve bir senedir kullanıyordum" dedi.

"Emniyet ekiplerine başvurduk"

Bulundukları bölgede bur tarz hırsızlıkların sürekli olduğunu belirten Uğurcan Erol, " Yiyenimin bisikletinin çalındığını öğrendim. Kamera kayıtlarından baktığımızda 3 kişi gece saatlerinde bisikleti çalıp götürüyorlar. Daha önceden gelip burayı denetliyorlar daha sonrasında 3 kişi gelip zinciri kırıp kaçırıyorlar. Emniyet ekiplerine başvurduk, araştırmaları devam ediyor. Bizim başımıza ilk defa geldi ama bu bölgede bisiklet hırsızlarının olduğunu duyuyoruz. Yetkililerden biran önce bulunmasını istiyoruz" dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bisikletle gelip bisiklet çaldılar... O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bisikletle gelip bisiklet çaldılar... O anlar kamerada - Son Dakika
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