Bisikletliler İçin Güvenli Yollar Talebi - Son Dakika
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Bisikletliler İçin Güvenli Yollar Talebi

Bisikletliler İçin Güvenli Yollar Talebi
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Öğretmen Serkan Kadıoğlu'nun ölümü sonrası bisikletliler için adalet ve güvenli yollar eylemi yapıldı.

Haber:  Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bisikletiyle Çanakkale-İzmir yolunda seyir halindeyken iki aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden öğretmen Serkan Kadıoğlu için arkadaşları, "Serkan Kadıoğlu için adalet, bisikletliler için güvenli yollar" eylemi düzenledi. Bisikletli Yaşam Platformu, Kadıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmanın şeffaf yürütülmesi ve bisikletlilerin güvenliği için somut önlemler alınmasını istedi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 10 Ağustos'ta bisikletiyle seyir halindeyken iki aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren öğretmen Serkan Kadıoğlu'nun arkadaşları, Öğretmenler Mahallesi'ndeki Suzan Yaz Parkı'nda "Serkan Kadıoğlu için adalet ve bisikletliler için güvenli yollar" eylemi düzenledi. VeloAdra Bisiklet Topluluğu öncülüğündeki eyleme çok sayıda bisiklet grubu destek verdi. Eylemde Edremit Körfezi, Akçay, Kuzey Ege ve Dikili bisiklet gruplarının yanı sıra Burhaniye Halk İnisiyatifi ve Eskişehir Doğa Grubu da yer aldı.

Bisikletli Yaşam Platformu adına açıklama yapan Rahime Çelen, olayın yalnızca "trafik kazası" olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Bisikletlileri koruyan kuralların uygulanmadığını, sürücü davranışlarının denetlenmediğini ve bisikletçilerin sürücü güvenliğini sağlayacak ulaşım politikalarda hak ettiği yeri bulamadığını ifade eden Çelen, şunları söyledi:

"Serkan'ın kaybı, son günlerde yaşanan başka bisikletli ölümlerinin hemen ardından geldi. İlyas Ulutaş, Eren Köse ve Serkan Kadıoğlu. Kısa bir zaman diliminde üç bisikletliyi kaybettik. Bu tablo artık alarm değil, açık bir krizdir. Taleplerimiz açıktır. Serkan Kadıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmanın tüm yönleriyle ve şeffaf biçimde yürütülmesini, kazanın oluş şeklinin; hız, takip mesafesi, görüş koşulları, sürücü dikkat ve davranışları, kamera kayıtları ve diğer tüm delillerle ayrıntılı biçimde incelenmesini, sürücülerin kusur durumlarının bağımsız ve bilimsel bir trafik uzmanlığıyla ortaya konulmasını istiyoruz.

"BİSİKLET BİR SPOR ARACI OLMANIN ÖTESİNDE BİR ULAŞIM VE YAŞAM BİÇİMİDİR"

Burhaniye'de ve ülke genelinde bisikletlilerin güvenliğini tehdit eden yol ve kavşakların acilen tespit edilerek güvenli hale getirilmesini, bisikletlilerin trafikte korunmasına yönelik mevcut mevzuatın etkin biçimde uygulanmasını, bisikletli ölümlerinin önlenmesi için merkezi ve yerel yönetimler tarafından somut, ölçülebilir ve denetlenebilir bir eylem planı hazırlanmasını talep ediyoruz. Biz bisikletliler yollarda ayrıcalık istemiyoruz. Yaşama hakkımızın korunmasını istiyoruz. Bisiklet bir spor aracı olmanın ötesinde bir ulaşım ve yaşam biçimidir. Yollarda görünmek, fark edilmek ve güven içinde eve dönebilmek istiyoruz. Serkan Kadıoğlu'nun ve yollarda yaşamını yitiren tüm bisikletlilerin anısına söz veriyoruz. Adalet istiyoruz. Güvenli yollar istiyoruz. Vazgeçmiyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bisikletliler İçin Güvenli Yollar Talebi - Son Dakika

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