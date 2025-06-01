Bisikletliye Çarpan Araç, Yaşlı Adamı Öldürdü

Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletliye hafif ticari araç böyle çarptı: Bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

SAMSUN - Samsun'da yaya geçinden elinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, hafif ticari aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Kaza Bafra ilçesi, Samsun Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samsun istikametine seyir halinde olan Cemal A. idaresinde ki 55 AİT 271 plakalı hafif ticari araç yaya geçidinden elinde bisiklet ile yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşında ki Ali Can'a çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı adam olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.