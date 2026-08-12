Bitlis Adliyesi\'nde Dijital Geri Bildirim Uygulaması

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı, adliyede sunulan idari hizmetlerin daha etkin ve kaliteli hale getirilmesi amacıyla vatandaşlar ile adliye personelinin görüş ve önerilerini dijital ortamda iletebileceği yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.

Bitlis Adliyesinde vatandaş odaklı hizmet anlayışının güçlendirilmesi amacıyla dijital geri bildirim sistemi devreye alınıyor. Uygulama kapsamında adliye koridorlarına yerleştirilecek QR kodlar sayesinde vatandaşlar ve adliye mensupları, cep telefonlarıyla sisteme erişerek idari hizmetlere ilişkin görüş, öneri ve memnuniyetlerini kolayca paylaşabilecek. Yeni sistemle birlikte adliyede sunulan idari hizmetler hakkında yapılan değerlendirmelerin düzenli biçimde toplanması ve analiz edilmesi hedefleniyor. Özellikle hizmet sunumu sırasında yaşanan sorunların belirlenmesi, vatandaşların beklentilerinin tespit edilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik önerilerin değerlendirilmesi amaçlanıyor. Sistem üzerinden elde edilen geri bildirimlerin belirli aralıklarla değerlendirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda tekrarlanan sorunların tespit edilerek gerekli düzenlemelerin yapılması, başarılı uygulamaların geliştirilmesi ve adliye hizmetlerinde sürekli iyileştirme sağlanması bekleniyor. Uygulamanın, vatandaşların ve adliye çalışanlarının kurumsal gelişim sürecine doğrudan katkı sunmasına imkan sağlayarak adliyede ortak bir kalite anlayışının oluşturulmasına katkıda bulunması hedefleniyor. Dijital geri bildirim sistemi yalnızca adliyede sunulan idari hizmetlerin geliştirilmesine yönelik kullanılacak. Vatandaşların devam eden soruşturma ve kovuşturmalar, adli işlemler veya mahkeme kararlarıyla ilgili bildirimleri bu sistem kapsamında değerlendirilmeyecek. Sistem, doğrudan adli süreçlere müdahale amacı taşımıyor. Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hayata geçirilen uygulamayla vatandaş memnuniyetinin düzenli şekilde takip edilmesi ve elde edilen veriler doğrultusunda hizmetlerde gerekli iyileştirmelerin yapılması planlanıyor. Dijitalleşme ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının önemli bir örneği olarak değerlendirilen uygulamanın, adli hizmetlerin kalitesinin artırılmasına katkı sağlaması ve ilerleyen süreçte benzer çalışmalar yürütecek diğer adliyelere de örnek olması hedefleniyor.