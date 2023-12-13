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Bitlis Adliyesinde Ürün Satışı Yapacak Mağaza Açıldı - Son Dakika
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Bitlis Adliyesinde Ürün Satışı Yapacak Mağaza Açıldı

Bitlis Adliyesinde, cezaevlerinde üretilen ürünlerin satışının yapılacağı mağaza ve kafeterya hizmete girdi. Adalet Bakanlığı İşyurtları Satış Mağazası, Türkiye genelindeki cezaevlerinde üretilen el işi, giyim ve gıda ürünlerinin satışını sağlayacak.

Bitlis Adliyesinde Ürün Satışı Yapacak Mağaza Açıldı
13.12.2023 - 16:17,
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Bitlis Adliyesinde, cezaevlerinde yapılan ürünlerin satışının yapılacağı mağaza ve kafeterya açıldı.

Adalet Bakanlığı İşyurtları Satış Mağazasında Türkiye genelindeki cezaevlerinde üretilen ürünlerin satışı sağlanacak. Açılışa katılan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, mağaza hakkında Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca ve Bitlis Açık Cezaevi Müdürü Hakan Turan'dan bilgi aldı.

Vali Karaömeroğlu, Türkiye genelindeki cezaevlerinde kalan mahkumların ürettiği el işi, giyim ve gıda ürünlerinin yer aldığı mağazayı gezdi.

Açılışa Adalet Komisyonu Başkanı Cihat Ateş ve Vali Yardımcısı Göksel Yüksel de katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bitlis Adliyesinde Ürün Satışı Yapacak Mağaza Açıldı - Son Dakika
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