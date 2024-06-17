Bitlis Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğruyor

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UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığında Kurban Bayramı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Dokuz günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar, gezi rotalarına dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığını da ekledi. İkikubbe Mahallesi'nde 8 bin 200 mezarı bünyesinde barındıran 210 dönümlük dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı, ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bayram tatili dolayısıyla "Sakin Şehir" unvanına sahip Ahlat'a gelen ziyaretçiler, İslam tarihinin en önemli miraslarından Selçuklu Meydan Mezarlığını da gezme fırsatı buldu. "Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı" ile "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen ve "Sakin Şehir" unvanına sahip Ahlat'a gelen ziyaretçiler, sanat eseri özelliği taşıyan ve üzerlerindeki kabartmalar, motifler, oymalar, kitabeler ve yazılarla tarihe ışık tutan abidevi mezar taşlarıyla birlikte adeta zamanda yolculuğa çıkıyor.

Bayram tatilini fırsat bilerek Ankara'dan Ahlat'ı gezmeye gelen Tuncay Olcay, mezar taşlarının üzerinde bulunan işlemelere hayran kaldığını belirtti. Olcay, " İstanbul'dan geldim buraya, buranın önemini çok duymuştum. Selçuklu Meydan Mezarlığını çok merek ediyordum ve geldiğime de değdi. Bu motifler ve işlemeler şu anki teknolojiyle bile yapılabilecek bir şey değil. Gururluyum mutluyum. Ecdadımızın tarihini görmek bu havayı solumak gerçekten beni çok mutlu etti" diye konuştu.

İl dışından bayram ziyaretleri için Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Atakan Olcay ise "Ahlat'a gezmeye geldim. Şu anda Selçuklu Mezarlığındayım. Ecdadımızdan kalan bu İslam mezarlığını gezdim. Çok güzel bir eser ve gayet de güzel bakılmış, bende burayı gezme şansı buldum. Çokta mutlu oldum. Bütün herkesin gelip burayı gezmelerini isterim" dedi. - BİTLİS