Bitlis Hizan Kaymakamı, askerlerle iftar yaptı

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Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görev yapan askerlerle iftar yaptı.

Kaymakam Özçelik, ramazanın bereketini askerlerle aynı sofrada paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Programda askerlerle sohbet eden Kaymakam Özçelik, "Jandarma teşkilatımız var olduğu günden bugüne kadar zorlu şartlarda vatan ve bayrak için mücadelesini sürdürmeye devam etmektedirler. Ordularıyla kıtalara hükmetmiş bir millettin mensupları olarak bizim toplumumuzda asker ocağının ve askerlerimizin yeri de bir başkadır. Vatan için görev yapmak, hangi kademede olursa olsun kutsaldır, anlamlıdır ve kıymetlidir.

Vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşamaları için buradaki kardeşlerimiz vazifelerini en iyi şekilde yerine getiriyorlar. Sizlerle gurur duyuyoruz. Allah sizi korusun, ayağınıza taş değmesin" dedi.

İftar programına Kaymakam Özçelik'in yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Ömür Tekeli, İlçe Emniyet Müdürü İlker Çınar ve askerler katıldı. - BİTLİS