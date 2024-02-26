Bitlis Hizan Kaymakamı Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bitlis Hizan Kaymakamı Esnafı Ziyaret Etti

Bitlis Hizan Kaymakamı Esnafı Ziyaret Etti

Bitlis'in Hizan ilçesinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret eden Kaymakam Nurhalil Özçelik, esnafın sorunlarını dinleyerek önerilerini değerlendirdi. Kaymakam Özçelik, halkın yanında olduklarını ve her zaman kapılarının açık olduğunu belirtti.

26.02.2024 15:04  Güncelleme: 15:06
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BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, ilçede değişik sektör ve iş kolunda faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.

Ziyareti sırasında incelemelerde bulunan ve esnafın görüşlerini dinleyen Kaymakam Özçelik, "Devlet halkıyla vardır. Bizler, her zaman halkımızın yanındayız. Birebir ziyarette bulunarak sorunlarını dinliyor, onların ilçemizle ilgili önerilerini değerlendiriyoruz. Amacımız, halkımıza her şeyin en iyisini sunarak, yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamaktır. Halkımızın kapısı bizlere açık olduğu gibi bizim de halkımıza kapımız hep açıktır, açık kalacaktır" dedi.

İlçe esnafı da, ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Özçelik'e teşekkür etti. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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