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Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Çocuk İhmal ve İstismarı" semineri düzenlendi.

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Toplum Sağlı Merkezi tarafından İl Kültür Merkezinde düzenlenen seminer, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda açılış konuşmasını yapan Halk Sağlığı Başkanı Maşallah Kınay'dan sonra Toplum Sağlığı Merkezi sorumlu hekimi Uzm. Dr. İrem Elif Çetintaş da seminerle ilgili bir sunum yaptı.

Kamu kurumlarının işbirliğinin çocuk ihmal ve istismarının önlenmesindeki kritik rolünün vurgulandığı seminerde, konuşmacılar çocukların güvenliği ve diğer temel ihtiyaçlarının karşılanması konusundaki öneme vurgu yaptı.

Kamu kurum personellerinin de yer aldığı programda Vali Yardımcısı Alay Yazıcı ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ile Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı İsmail Toklu tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

İl Kültür Merkezinde düzenlenen program Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından yapılan resim sergisi, gezilmesinin ardından son buldu. - BİTLİS