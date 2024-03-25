Bitlis İlçe Müftüsü Ramazan Ayında Yapılması Gereken İbadetler Hakkında Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika
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Bitlis İlçe Müftüsü Ramazan Ayında Yapılması Gereken İbadetler Hakkında Bilgilendirme Yaptı

Bitlis İlçe Müftüsü Ramazan Ayında Yapılması Gereken İbadetler Hakkında Bilgilendirme Yaptı

Bitlis'in Tatvan İlçe Müftüsü Bilal Şengül, Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Şengül, sahur, teravih namazı ve oruç ibadetinin önemine vurgu yaparak, cemaatle kılınmasını önerdi.

25.03.2024 14:44
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BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan İlçe Müftüsü Bilal Şengül, Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayının 15'inci gününde Tatvan İlçe Müftüsü Bilal Şengül, bu ayda yapılacak ibadetlerin önemini açıkladı. Tatvan İlçe Müftüsü Bilal Şengül, "Ramazan; başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan bir aydır. Bu aya özel ibadetler vardır. Özellikle sahurdan başlamak suretiyle gece namazlarına kadar, teravih namazına kadar belli başlı ibadetleri vardır. Özellikle sahur için Peygamber Efendimiz 'sahurda bereket vardır' demiştir. Bazı vatandaşlarımız sahura kalkamadıklarını söylüyor, sırf bu bereketten yararlanmak için bir şeyler atıştırıp bir su içip bir şekilde o bereketten faydalanmak lazım. Namazları özellikle cemaatle kılmaya özen göstermemiz lazım. Oruç ibadeti bizlere farz kılınmıştır. Bizden önceki toplumlara farz kılındığı gibi bizlere de farz kılınmıştır. Oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek gerekiyor. Bu ibadet sadece yeme içmeyle alakalı değil, ağzımızla dilimizle, beynimizle bütün ruhumuzla oruç tutmamız lazım. Kendimizi haramlardan uzak tutmamız lazım. Ayrıca iftardan sonra yaptığımız o güzel ibadet yani teravih namazlarımızı kılmamız lazım. 20 rekat teravihimizi Ramazan'a has olan bu ibadete iştirak etmemiz lazım. Sünneti Müekkededir ve Peygamber Efendimiz ilk etapta camide daha sonra evinde sürekli teravih namazını kılmıştır. Bizler de sünnet olan teravih namazını Ramazan ayı boyunca her akşam cemaatle kılınmasını öneriyoruz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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