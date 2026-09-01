Bitlis'in Tatvan ilçesinde 10'uncu Komando Tugayı'nda sancak ve komuta devir teslim töreni yapıldı - Son Dakika
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde 10'uncu Komando Tugayı'nda sancak ve komuta devir teslim töreni yapıldı

Bitlis\'in Tatvan ilçesinde 10\'uncu Komando Tugayı\'nda sancak ve komuta devir teslim töreni yapıldı
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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 10'uncu Komando Tugay Komutanlığında 'Sancak ve Komuta Devir Teslim Töreni' gerçekleştirildi. Orgeneral Suat Kuyaş Kışlası'nda düzenlenen törende, görevini devreden Tuğgeneral Tahir Kılıç'ın yerine Tuğgeneral Haşim Bildiş tugay komutanlığı görevini devraldı. Törene Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, il ve ilçe protokolü, kaymakamlar, kurum amirleri ve davetliler katıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan 10'uncu Komando Tugay Komutanlığında 'Sancak ve Komuta Devir Teslim Töreni' gerçekleştirildi.

Orgeneral Suat Kuyaş Kışlası'nda düzenlenen törende, görevini devreden Tuğgeneral Tahir Kılıç'ın yerine 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı görevini Tuğgeneral Haşim Bildiş devraldı. Düzenlenen tören, sancağın tören kıtası eşliğinde tören alanındaki yerini almasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tugayın tarihçesi katılımcılara arz edildi.

Törende daha sonra görevini devreden ve görevi devralan komutanların özgeçmişleri okundu. Programın en önemli bölümünde ise sancak ve komuta devir teslimi gerçekleştirildi. Devir teslimin ardından komutanlık fors ve birlik sembolünün takdimi yapıldı. Kolordu komutanının onaylatmasının ardından yeni tugay komutanına sancak teslim edilirken, görevini devreden tugay komutanına ise şilt verildi.

Tören Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz'ın konuşmalarının ardından sona erdi.

Devir teslim töreninin ardından katılımcılara kamp alanında ikramda bulunuldu.

Gerçekleştirilen törenle birlikte Tuğgeneral Haşim Bildiş, Tatvan 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı görevine resmen başladı.

Düzenlenen törene Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, il ve ilçe protokolü, ilçe kaymakamları, kurum amirleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bitlis'in Tatvan ilçesinde 10'uncu Komando Tugayı'nda sancak ve komuta devir teslim töreni yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis'in Tatvan ilçesinde 10'uncu Komando Tugayı'nda sancak ve komuta devir teslim töreni yapıldı - Son Dakika
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