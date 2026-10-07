Bitlis Tatvan'da aktivistler ve sporcular Gazze'ye dikkat çekmek için pedal çevirdi - Son Dakika
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Bitlis Tatvan'da aktivistler ve sporcular Gazze'ye dikkat çekmek için pedal çevirdi

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Bitlis Tatvan\'da aktivistler ve sporcular Gazze\'ye dikkat çekmek için pedal çevirdi
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Tatvan Run Club ve Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Gazze için Bitlis'in Tatvan sahilinde pedal çevirdi. Etkinlikte 'sessiz kalmıyoruz' mesajı verilirken, temsilciler 7 Ekim'den bu yana süren saldırıları ve Filistin'deki soykırımı lanetleyeceklerini belirtti.

Tatvan Run Club ile Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek için anlamlı etkinliğe imza attı.

Bitlis'in Tatvan sahilinde bir araya gelen çok sayıda sporcu ve gönüllü, Filistin halkının yaşadığı insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla pedalları barış ve adalet için çevirdi. Gözyaşı ve yıkımın 3. yılı geride kalırken, Tatvan sahil şeridindeki etkinlikte aktivistler ve sporcular, "Gazze'de yaşanan insanlık suçuna sessiz kalmıyoruz" mesajını verdi

Etkinlikte konuşan grup temsilcileri, 7 Ekim'den bu yana süregelen saldırıların insanlık vicdanında derin yaralar açtığını vurgulayarak, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların sesi olmaya ve Filistin'de yaşanan soykırımı lanetlemeye devam edeceklerini belirttiler. Etkinliğe çevre sakinleri de destek verdi.

Kaynak: İHA
FilistinVan GölüGüncelBitlisTatvanGazzeDünyaYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis Tatvan'da aktivistler ve sporcular Gazze'ye dikkat çekmek için pedal çevirdi - Son Dakika
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