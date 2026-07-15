Bitlis'te 15 Temmuz anma programı: Birlik ve beraberlik vurgusu - Son Dakika
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Bitlis'te 15 Temmuz anma programı: Birlik ve beraberlik vurgusu

Bitlis\'te 15 Temmuz anma programı: Birlik ve beraberlik vurgusu
15.07.2026 22:49  Güncelleme: 23:08
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Bitlis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programında şehitler rahmetle anılırken, milli birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Bitlis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programında şehitler rahmetle anılırken, milli birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Bitlis merkezde bulunan Ersan Camii önünde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Duygu dolu anların yaşandığı program, 15 Temmuz ruhunu anlatan şiirlerin okunmasıyla devam etti. Programa katılan vatandaşlar, demokrasi uğruna canlarını feda eden şehitleri dualarla andı.

Programda bir konuşma yapan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, "Bundan on yıl önce, aziz milletimizin iradesine, bağımsızlığına ve geleceğine kasteden hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık" dedi.

Bu milletin, tarih boyunca olduğu gibi o gece de esareti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğini belirten Karakaya, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla milyonlarca vatandaşımız tek yürek olmuş, canı pahasına vatanına ve demokrasisine sahip çıkmıştır. O gece yazılan destan, milletimizin tek yumruk olduğunda aşamayacağı hiçbir engelin olmadığının en güçlü göstergesi olmuştur. 15 Temmuz gecesi; Özel Kuvvetler Komutanlığında gösterdiği eşsiz cesaretle darbe girişiminin seyrini değiştiren Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in vakur duruşu, henüz çocuk yaşta şehadete yürüyen Abdullah Tayyip Olçok'un fedakarlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit düşen Prof. Dr. İlhan Varank'ın kararlılığı, Bitlisli hemşehrilerimiz Mahir Ayabak ile Mehmet Ali Kılıç'ın cesareti ve ismini burada tek tek sayamadığımız 253 kahramanımızın ortaya koyduğu mücadele, milletimizin hafızasında daima yaşayacaktır. 15 Temmuz; Çanakkale'de, Sakarya'da ve Dumlupınar'da ortaya çıkan milli ruhun, aynı inanç ve kararlılıkla yeniden vücut bulduğu kutlu bir direniştir. Bu millet, söz konusu vatan olduğunda hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini, istiklalinden ve istikbalinden asla vazgeçmeyeceğini bir kez daha göstermiştir" dedi.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise, "Çok darbe gördük ama 15 Temmuz farklı bir geceydi. Bizim silahlarımızla kendi halkını vurmaya kalkışılan bir darbeydi" dedi.

Program kapsamında milli sporcular tarafından gerçekleştirilen geleneksel sancak koşusu da büyük ilgi gördü. Koşunun ardından alana ulaşan sporcular, taşıdıkları Türk bayrağını Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'ya teslim etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlik, birlik ve beraberlik mesajlarının verilmesinin ardından sona erdi.

Öte yandan Bitlis'in Tatvan ilçesinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar, şiirler, ilahiler, şehitler için dualar ile slayt ve film gösterimi yapıldı. Program, Türkiye genelinde sela okunmasının ardından sona erdi. Programa protokol üyeleri, şehit ve gazi yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programa Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, vali yardımcıları, şehit ve gazi aileleri, vatandaşlar katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bitlis'te 15 Temmuz anma programı: Birlik ve beraberlik vurgusu - Son Dakika

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