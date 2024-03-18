Bitlis\'te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı Düzenlendi

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BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" münasebetiyle program düzenlendi.

Tatvan Kaymakamlığı önündeki program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra Tatvan Kültür Merkezinde devam eden programda; saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu. Günün anlam ve önemine belirten konuşmaların yapıldığı ve şiirlerin okunduğu programda, sinevizyon ve tiyatro gösterisi yapıldı. Program, öğretmen ve öğrencilerden oluşan koronun müzik konseriyle sona erdi.

Daha sonra ilçe protokolü, 1995 yılında Siirt'in Eruh ilçesinde şehit olan Bitlisli Piyade Er İlyas Talaş'ın mezarını ziyaret ederek dua etti.

Programa ilçe protokolü, askeri erkan, emniyet personelleri, gaziler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. - BİTLİS