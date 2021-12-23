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Bitlis'te 195 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Bitlis'te 195 köy yolu ulaşıma açıldı

23.12.2021 16:03

Bitlis'te 195 köy yolu ulaşıma açıldıBİTLİS Bitlis'te günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 258 köy yolu İl Özel İdaresinin geceli gündüzlü çalışması neticesinde 196'i ulaşıma açıldı.

Bitlis'te 195 köy yolu ulaşıma açıldı

BİTLİS Bitlis'te günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 258 köy yolu İl Özel İdaresinin geceli gündüzlü çalışması neticesinde 196'i ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, dün itibari ile kent genelinde kapanan 258 köy yolunun açma çalışmalarının aralıksız sürdürdüklerini belirterek bugün itibari ise kapalı köy yolunun 63 olduğunu ifade etti. Bitlis Belediyesine bağlı kar ekibi özellikle iş makinelerinin giremediği dar sokak ve merdivenleri insan gücüyle karla mücadele ediyor. Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan tek katlı evler ve yön tabelaları da kardan nasibin alarak neredeyse karda kayboldular. Özellikle Rahva mevkiinde etkili olan kar ve tipi hem vatandaşlara hemde sürücülere zor anlar yaşatırken, bir grup genç ise kar yağışını fırsata çevirerek kar üstünde halay çekti.

Köy yollarında özel idare ana ve ara artellerde ise karayolları ve belediye ekipleri karla mücadeleye aralıksız devam ediyor.

Bitlis'te 195 köy yolu ulaşıma açıldı
Bitlis'te 195 köy yolu ulaşıma açıldı
Bitlis'te 195 köy yolu ulaşıma açıldı
Bitlis'te 195 köy yolu ulaşıma açıldı

Bitlis, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bitlis'te 195 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


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