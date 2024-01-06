Bitlis'te 60 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

BİTLİS - Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle 60 köy yolu ulaşıma kapanırken il merkezinde 3 yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 60 santimetre olarak ölçüldü.

Bitlis'te iki gün önce başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ederken kent genelinde 60 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin çalışmaya başladıklarını söyledi. Kurtkan, kapalı köy yolları için 10 ayrı şantiyede bulunan 60 iş makinesi ve 80 personelle çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti. Bitlis Belediyesi ise şehir merkezindeki mahalle yollarında mesai yaparak yolları açık tutmak için çalışıyor. Hafta sonu ve havaların güzel olması nedeniyle kendilerini dışarı atan çocukları karın keyfini kızak atarak çıkardı.