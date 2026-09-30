Bitlis'te 8 Ağustos Tüneli'nde kaza tatbikatında yaralılar kurtarıldı - Son Dakika
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Bitlis'te 8 Ağustos Tüneli'nde kaza tatbikatında yaralılar kurtarıldı

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Bitlis\'te 8 Ağustos Tüneli\'nde kaza tatbikatında yaralılar kurtarıldı
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Bitlis'te 8 Ağustos Tüneli'nde saat 12.30'da AFAD koordinesinde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği araçta sıkışan yaralılar kurtarıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi, kurumlar arası koordinasyon test edildi.

Bitlis'te muhtemel trafik kazalarına yönelik müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla 8 Ağustos Tüneli'nde tatbikat gerçekleştirildi. Senaryo gereği kazada araç içerisinde sıkışan yaralılar ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

AFAD koordinesinde saat 12.30'da 8 Ağustos Tüneli içerisinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği trafik kazası meydana geldi. İhbarın ardından AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve gönüllü ekipler kısa sürede olay yerine sevk edildi. Tünelde güvenlik önlemleri alan ekipler, muhtemel gaz sızıntısına karşı gerekli tedbirleri uyguladı. Senaryoya göre araç içerisinde sıkışan yaralılara müdahale eden ekipler, kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Yaralılar güvenli şekilde araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

"Kurumlar arası koordinasyon test edildi"

Tatbikat kapsamında ekiplerin olay yerine hızlı intikali, tünelde güvenliğin sağlanması, araçta sıkışan yaralıların kurtarılması, ilk yardım ve hastaneye sevk süreçleri uygulamalı olarak test edildi. Gerçekleştirilen tatbikatla muhtemel tünel kazalarında kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve ekiplerin müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Tatbikata Bitlis Vali Yardımcısı Adnan Ayte, Bitlis Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, AFAD İl Müdürü Kerem Oruk, gönüllüler ve Bitlis Eren Üniversitesi Acil Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri katıldı.

Kaynak: İHA
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