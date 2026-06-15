Bitlis\'te Duyarlılık Örneği

Bitlis Spor'un 3. Lig'e yükselmesinin ardından kent merkezinde düzenlenen şampiyonluk kutlamaları sırasında trafikte ilerlemeye çalışan ambulansa yol açan vatandaş takdir topladı.

Bitlis Spor'un 3. Lig'e yükselmesinin ardından kent merkezinde düzenlenen şampiyonluk kutlamaları sırasında şehir merkezinde araç yoğunluğu yaşanırken, görev başındaki bir ambulans, trafik içerisinde ilerlemekte güçlük çekti. O sırada bir vatandaş, ambulansın önüne geçerek koşmaya başladı. Araç sürücülerine yol vermeleri için işaretlerde bulunan vatandaş, trafiğin açılmasına yardımcı oldu. Sürücülerin de duyarlılık göstermesiyle araçlar yolun kenarına çekildi ve ambulansın geçişi sağlandı.

Ambulansın kısa sürede yoluna devam etmesini sağlayan vatandaşın davranışı, çevrede bulunanlar tarafından takdirle karşılandı. Şampiyonluk sevincinin yaşandığı anlarda sergilenen bu duyarlılık, insan hayatının her şeyden önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyarken, kutlamaların en anlamlı görüntülerinden biri olarak hafızalara kazındı. - BİTLİS