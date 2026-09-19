Bitlis’te Gaziler günü programı düzenlendi

Bitlis'te Gaziler günü dolayısıyla protokol üyeleri gazilerle sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Polisevinde gerçekleştirilen programda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, "Tarih boyunca Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan Dumlupınar'a; Kore'den Kıbrıs'a kadar her cephede destan yazan milletimiz, 15 Temmuz'da da aynı sarsılmaz iradeyle hain darbe girişimine geçit vermemiştir" dedi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kuranı Kerim tilaveti okundu. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, konuşmasında, 19 Eylül, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Mareşal" unvanı ve "Gazi"lik şanının verilişinin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu: "Aziz vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin istiklali uğruna canlarını hiçe sayan kahramanlarımızı gururla anma günüdür. Şehitlik ve gazilik, milletimizin asil vicdanında her zaman en yüce mertebeler olmuş; bu mukaddes ruh, vatanımızı ve hürriyetimizi ebediyete taşımıştır. Tarih boyunca Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan Dumlupınar'a; Kore'den Kıbrıs'a kadar her cephede destan yazan milletimiz, 15 Temmuz'da da aynı sarsılmaz iradeyle hain darbe girişimine geçit vermemiştir. O gece meydanlarda göğsünü siper eden aziz milletimiz ve gazilerimiz, Türk milletinin bağımsızlık aşkının asla zincir vurulamayacağını bir kez daha tüm dünyaya haykırmıştır. İşte bu tarihi miras, bugün Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en sağlam temelidir. Gazilerimizin gösterdiği cesaret ve fedakarlık, Türkiye'mizi sadece kendi evlatları için değil, dünyadaki tüm mazlum milletler için de güvenilir bir umut kapısı kılmaya devam etmektedir. Gazilerimiz, milletimizin sarsılmaz gururu, bağımsızlığımızın yaşayan abideleridir. Göğüslerinde taşıdıkları şeref madalyaları, sadece kendi yiğitliklerinin değil; evlatlarımızın ve gelecek nesillerimizin de yolunu aydınlatan birer meşaledir. Onların aziz hatıraları ve verdiğiniz fedakarca mücadeleler, gönüllerimizde daima diri kalacaktır. Gaziler gününüzü kutluyorum."

Programda kısa bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Vefa Akdoğan ise gaziler günü dolayısıyla konuşma yaparak gaziler gününü kutladı. Gazilere çeşitli hediyeler verilen program hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Programa, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 10. Komando Tugay Komutanı Tıuğgeneral Haşim Bildiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Vefa Akdoğan,kurum amirleri, gaziler ve yakınları katıldı.

Kahvaltı programının ardından Cumhuriyet meydanında bulunan Atatürk anıtına çelenk sunma programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirlerin okunması ile sona erdi.