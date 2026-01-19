Bitlis'te kar temizliği türkü ile renklendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bitlis'te kar temizliği türkü ile renklendi

Bitlis\'te kar temizliği türkü ile renklendi
19.01.2026 14:07  Güncelleme: 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Bitlis'te belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürürken, bir işçinin türkü söyleyerek çalışması sosyal medyada ilgi gördü. Yetkililer, kar temizleme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ve halkın günlük yaşamının kesintisiz sürmesi için çaba harcandığını belirtti.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Bitlis'te temizlik çalışmaları renkli görüntülere sahne oldu.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Kentte kar kalınlığı bazı bölgelerde yer yer etkili olurken, belediye ekiplerinin çalışmaları da sosyal medyada ilgi gördü. Bir temizlik işçisi, karla kaplı bir caddeyi temizlerken Bitlis türküleri eşliğinde çalışmasıyla sosyal medyada paylaşılan videoda dikkat çekti.

Çevredeki vatandaşların kaydettiği görüntülerde, işçi türkü söyleyerek kürekle cadde üzerindeki karı temizlediği anlar yer aldı. Yetkililer, kentte kar temizleme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ve halkın günlük yaşamının kesintisiz devam etmesi için ekiplerin yoğun çaba harcadığını belirtti.

Bitlis'te kapanan birçok köy ve mahalle yolunun açılması için iş makineleri ve personelin mesai gözetmeksizin çalıştığı da ifade edildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
İstanbul’da kar esareti Hava ulaşımına engel İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel
Salgın Türkiye’nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü Salgın Türkiye'nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
Trabzonspor, Kocaelispor’u 901’de Muçi ile yıktı Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı
Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi

15:57
3 futbolcuda tuhaf belirtiler Dev finalde apar topar hastaneye kaldırıldılar
3 futbolcuda tuhaf belirtiler! Dev finalde apar topar hastaneye kaldırıldılar
15:39
Sinan Engin Fenerbahçe’nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk’un koltuğu sallanır
Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
15:11
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
14:06
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu
Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 16:04:24. #7.11#
SON DAKİKA: Bitlis'te kar temizliği türkü ile renklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.