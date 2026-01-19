Bitlis\'te kar temizliği türkü ile renklendi

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Bitlis'te temizlik çalışmaları renkli görüntülere sahne oldu.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Kentte kar kalınlığı bazı bölgelerde yer yer etkili olurken, belediye ekiplerinin çalışmaları da sosyal medyada ilgi gördü. Bir temizlik işçisi, karla kaplı bir caddeyi temizlerken Bitlis türküleri eşliğinde çalışmasıyla sosyal medyada paylaşılan videoda dikkat çekti.

Çevredeki vatandaşların kaydettiği görüntülerde, işçi türkü söyleyerek kürekle cadde üzerindeki karı temizlediği anlar yer aldı. Yetkililer, kentte kar temizleme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ve halkın günlük yaşamının kesintisiz devam etmesi için ekiplerin yoğun çaba harcadığını belirtti.

Bitlis'te kapanan birçok köy ve mahalle yolunun açılması için iş makineleri ve personelin mesai gözetmeksizin çalıştığı da ifade edildi. - BİTLİS