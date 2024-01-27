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Bitlis'te Kar Yağışı Çocuklara Eğlence Sağladı - Son Dakika
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Bitlis'te Kar Yağışı Çocuklara Eğlence Sağladı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşanan kar yağışı, sömestr tatilinde olan çocuklar için eğlence aracı oldu. Çocuklar, kartopu oynayarak ve kardan adam yaparak tatillerini değerlendirdi.

Bitlis\'te Kar Yağışı Çocuklara Eğlence Sağladı
27.01.2024 - 09:44,  Güncelleme: 09:50
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı, ara tatilde olan çocuklar için eğlence aracı oldu.

Bitlis'te 3 gündür aralıksız yağan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı, sömestr tatilinde olan çocuklara ise eğlence aracı oldu. Beyaza bürünen sokak ve bahçelerde kartopu oynayıp, kardan adam yapan çocuklar hem tatilin hem de karın keyfini doyasıya yaşadı.

Kar yağışıyla beraber kendilerini dışarı attıklarını söyleyen Ali Osman Uludağ isimli çocuk, "Arkadaşlarla çok eğleniyoruz. Bugün çok güzel kar yağdı. İlk olarak ağaçları silkeleyerek eğlendik sonra da kartopu savaşı yaptık" dedi.

Kar topu oynayıp kardan adam yaptıklarını söyleyen Elif Ebrar Uludağ isimli çocuk da, "Dışarıda kartopu oynuyoruz. Başka oyunlar oynuyoruz ve vaktimizi bu şekilde değerlendiriyoruz. Tatilimiz kartopu oynayıp, kardan adam yapmakla geçiyor" ifadelerini kullandı. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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