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Bitlis'te beyaz bir sabah: Kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Bitlis'te beyaz bir sabah: Kar yağışı etkili oldu

Bitlis'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Bitlisliler, araçlarının üstündeki karları temizleyerek günlük işlerine devam etti. Meteoroloji ise vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Bitlis\'te beyaz bir sabah: Kar yağışı etkili oldu
22.12.2023 - 20:42,
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Bitlis'te kar yağışı etkili oldu

BİTLİS - Bitlis'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Sabah beyaz örtüyle karşılaşan Bitlisliler, ilk iş olarak araçlarının üstündeki karları temizledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreyi buldu. Kentte kar yağışı devam ederken, Bitlisliler ise arabalarının camlarını ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Meteorolojinin bugün için yaptığı uyarıya göre yağışların cumartesi gecesine kadar devam edeceği ve vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunmaları istenildi.

Kaynak: İHA
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