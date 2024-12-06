Bitlis'te Kar Yağışı Nedeniyle 77 Köy Yolu Kapandı - Son Dakika
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Bitlis'te Kar Yağışı Nedeniyle 77 Köy Yolu Kapandı

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Bitlis'te etkili olan kar yağışı sonucu 77 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezi ve yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 ile 15 santimetre arasında değişti. Karla mücadele çalışmalarına başlandı.

06.12.2024 09:30  Güncelleme: 09:34
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Bitlis'te kar yağışı nedeniyle 77 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS - Bitlis'te dün gece başlayan kar yağışı nedeniyle il genelinde 77 köy yolu ulaşıma kapandı.

Gece saatlerinde başlayan ve yaklaşık bir saat süren kar yağışı kent merkezini beyaza bürürken, 77 köy yolunu da ulaşıma kapattı. Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceğini, dün etkili olan kar yağışının kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye ulaştığını bildirdi.

Kar yağışı sonrası araçlar ve ağaçlar beyaza büründü. Vatandaşlar işe gitmek için önce araçlarını temizlerken, öğrenciler de karlar arasında okula gitmek zorunda kaldı. Kar yağışı ile birlikte ana arterlerde karayolları ekipleri çalışma başlatırken, mahalle aralarında belediye, köy yollarında ise il özel idaresine bağlı ekipler karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bitlis'te Kar Yağışı Nedeniyle 77 Köy Yolu Kapandı - Son Dakika
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