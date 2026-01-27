Bitlis\'te karla mücadeleye rekor yakıt harcaması

Bitlis'te kış mevsiminde belediye ve özel idare ekiplerince karla mücadeleye 410 bin litre yakıt harcadı.

Bitlis İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, her köy ve mezra yolunu 25 defa ulaşıma açtıkları ifade edilirken, toplamda yol ağlarının 680 köy ve mezra olduğu belirtildi. İl genelinde son kar yağışıyla birlikte kapanan 124 köy yolundaki çalışmaların il özel idaresine ait 10 ayrı şantiyede bulunan 70 iş makinesi ve 90 personelle sürdürüldüğü kaydedildi. Köy yollarından 120'sini yeniden ulaşıma açan ekiplerin kapalı olan 4 köy yolunda da çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Bitlis Belediyesinden yapılan açıklamada ise harcadıkları yakıt miktarının 160 bin litre olduğu ve ayrıca şu ana kadar da yaklaşık 7 bin kamyon karın taşındığı belirtildi.

Bitlis'te dün geceden beri etkili olan sis, kent genelinde görüş mesafesini düşürürken, ağaçlar ve bitki örtüsü de kırağıyla kaplandı. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında yaklaşık 15 dereceye düşmesiyle oluşan kırağı, ağaç dallarında ve çevrede kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Soğuk havanın kendisini iyi hissettirdiği Bitlis'te, dondurucu hava şartları ise kenti adeta buzla kapladı. Kent genelinde binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarının yanı sıra ağaç dallarında bile buz sarkıtlarının meydana gelmesi dikkat çekti. - BİTLİS