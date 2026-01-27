Bitlis'te karla mücadeleye rekor yakıt harcaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bitlis'te karla mücadeleye rekor yakıt harcaması

Bitlis\'te karla mücadeleye rekor yakıt harcaması
27.01.2026 15:47  Güncelleme: 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te kış mevsiminde karla mücadele çalışmaları kapsamında belediye ve özel idare ekipleri 410 bin litre yakıt harcadı. 680 köy ve mezranın yolları için 25 defa ulaşıma açma çalışması yapıldı. Soğuk hava ve sis, kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bitlis'te kış mevsiminde belediye ve özel idare ekiplerince karla mücadeleye 410 bin litre yakıt harcadı.

Bitlis İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, her köy ve mezra yolunu 25 defa ulaşıma açtıkları ifade edilirken, toplamda yol ağlarının 680 köy ve mezra olduğu belirtildi. İl genelinde son kar yağışıyla birlikte kapanan 124 köy yolundaki çalışmaların il özel idaresine ait 10 ayrı şantiyede bulunan 70 iş makinesi ve 90 personelle sürdürüldüğü kaydedildi. Köy yollarından 120'sini yeniden ulaşıma açan ekiplerin kapalı olan 4 köy yolunda da çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Bitlis Belediyesinden yapılan açıklamada ise harcadıkları yakıt miktarının 160 bin litre olduğu ve ayrıca şu ana kadar da yaklaşık 7 bin kamyon karın taşındığı belirtildi.

Bitlis'te dün geceden beri etkili olan sis, kent genelinde görüş mesafesini düşürürken, ağaçlar ve bitki örtüsü de kırağıyla kaplandı. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında yaklaşık 15 dereceye düşmesiyle oluşan kırağı, ağaç dallarında ve çevrede kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Soğuk havanın kendisini iyi hissettirdiği Bitlis'te, dondurucu hava şartları ise kenti adeta buzla kapladı. Kent genelinde binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarının yanı sıra ağaç dallarında bile buz sarkıtlarının meydana gelmesi dikkat çekti. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Bitlis, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bitlis'te karla mücadeleye rekor yakıt harcaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor Suriye'de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor
Karadenizli’nin inadı inat Cami yapıp, cami yıktılar Karadenizli'nin inadı inat! Cami yapıp, cami yıktılar
İstanbullular her gün bu sesi çekiyor Metronun yürüyen merdivenlerinde bir garip arıza İstanbullular her gün bu sesi çekiyor! Metronun yürüyen merdivenlerinde bir garip arıza
İsrail’den Lübnan’a çifte saldırı Ölü ve yaralılar var İsrail'den Lübnan'a çifte saldırı! Ölü ve yaralılar var
Uganda, Somali’deki barış gücü askerlerini 19 yılın ardından geri çekiyor Uganda, Somali'deki barış gücü askerlerini 19 yılın ardından geri çekiyor
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum

15:53
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı Guardiola açıkladı
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı
15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
15:40
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
15:28
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
14:43
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ı kabul etti
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti
14:39
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL’miz herkese hayırlı olsun
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 16:11:14. #.0.5#
SON DAKİKA: Bitlis'te karla mücadeleye rekor yakıt harcaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.