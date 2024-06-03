Bitlis'te Koyunlar Günde İki Defa Sağılıyor - Son Dakika
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Bitlis'te Koyunlar Günde İki Defa Sağılıyor

Bitlis\'te Koyunlar Günde İki Defa Sağılıyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Cihangir köyünde yaşayan çiftçiler, binlerce koyunuyla zorlu bir mesaiye devam ediyor. Koyunlar öğle sıcağında köye geri getirilip iki defa sağıldıktan sonra akşam saatlerinde tekrar meraya salınıyor. Köy sakinleri, sütleri temizleyerek yoğurt, süt, peynir, tereyağı ve çökelek yaparak tüketiyor. Ayrıca sütlerini ilçeden gelen seyyar mandıra ve vatandaşlara satarak aile bütçesine katkı sağlıyorlar.

03.06.2024 09:39
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde merada otlatıldıktan sonra köye geri getirilen koyunlar günde iki defa sağılırken, çiftçilerin zorlu mesaisi ise devam ediyor.

İlçeye bağlı Cihangir köyünde yaşayan vatandaşların zorlu mesaisi yaş kış devam ediyor. Binlerce koyunu olan köy sakinleri, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte hayvanlarını meralarda otlatmayı sürdürüyor. Öğle sıcağında köye geri getirilen sürü, belli aralıklarla iki defa sağıldıktan sonra akşam saatlerine doğru yeniden meraya çıkarılıyor.

Köy sakini Çiğdem Karayılan, koyunların sağım için köye getirildiğini belirterek, "Köyün kadınları tarafından sağım yapılıyor" dedi.

Ferhat Bozarslan ise koyunların öğleden önce ve sonra olmak üzere günde iki defa sağıldığını belirterek, "Sütlerimizi temiz süzerek yoğurt, süt, peynir, tereyağı, çökelek yaparak tüketiyoruz. Aynı zamanda sütlerimizi almak için ilçeden gelen seyyar mandıra ve vatandaşlara da satarak aile bütçesine katkı sağlıyoruz. Yaptığımız bu işlemler hem zor hem de aşamaları olarak çok meşakkatlidir" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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