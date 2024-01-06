Bitlis'te Milli Eğitim Bakanlığı'na ait 46 ton kömür çalan 3 kişi tutuklandı

BİTLİS - Bitlis'te Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilen 46 ton 200 kilo kömürü çalan 3 kişi tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda, Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olan ve üzerinde satılamaz ibaresi bulunan kamu hizmetine tahsis edilen kömürleri çalarak satan 7 şahsa ve suç eşyası kömürleri satın aldığı tespit edilen 43 şahsa Tatvan ilçesi ve Şırnak ilinde eş zamanlı olarak 51 adrese yapılan operasyonda 50 şüpheli yakalandı. Tahsis edilen kömürleri çalarak satan 7 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, Milli Eğitim Bakanlığına ait olan ve para ile satılamaz ibaresi bulunan yaklaşık 46 ton 200 kilogram kömür ele geçirildi. Suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.