Bitlis\'te Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtım programı düzenlendi

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Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Muharrem ayı münasebetiyle aşure dağıtım programına katıldı.

Hizan Kaymakamlığı, Hizan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu tarafından öğretmenevi bahçesinde düzenlenen programla vatandaşlara aşure ikram edildi. Vatandaşlara aşure dağıtın Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, "Bereketin, paylaşmanın bir ve beraber olma bilincinin en üst noktaya eriştiği Muharrem ayında ortak sevinç ve hüznümüzü yine hep birlikte yaşıyoruz. Muharrem ayının ülkemize tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesi, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin perçinlenmesine vesile olmasını diliyorum" dedi.

Aşure dağıtım programında Kaymakam Nurhalil Özçelik'e Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, AK Parti İlçe Başkanı Kasım Özdemir ve İl Genel Meclis Üyesi Necmettin Turan eşlik etti. - BİTLİS