Bitlis'te nisan karı 60 köy yolunu ulaşıma kapattı

BİTLİS - Bitlis'te nisan ayında yağan kar nedeniyle 60 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis'te günlerdir etkili olan yağmur yerini kar yağışına bırakırken, il genelinde 60 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştığı Bitlis'te, vatandaşlar sabah araçlarını temizleyerek işlerine gitti. Kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği Bitlis'te sürücülerin dikkatli olmaları istendi.

Kar yağışı sonrasında mahalle aralarında, belediye ekipleri, ana artellerde de karayolları ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. Kar yağışı sonrası 60 köy yolu da yeniden ulaşıma kapandı. İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesinden yapılan açıklamada, kapanan köy yollarının tekrardan ulaşıma açılması için çalışma başlatıldığı bildirildi.