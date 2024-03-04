Bitlis\'te şehit düşen askerler için mevlit programı düzenlendi

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4 Mart 2021 tarihinde helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve 10 asker için şehadetlerinin yıl dönümünde mevlit programı düzenlendi.

İlçe Müftülüğü organizasyonunda Tatvan İbadullah Camii'nde, Bingöl'den Tatvan ilçesine gelmek üzere olan helikopterin ilçede kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve 10 asker ile tüm şehitler için mevlit okundu. Şehadetlerinin yıl dönümünde düzenlenen mevlit programı kapsamında ayrıca şehitler için dualar okundu.

Düzenlenen programa Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, kurum amirleri, stk temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BİTLİS