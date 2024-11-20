Bitlis'te Tarihi Dokuya Estetik Dokunuş: Işıklandırma ve Restorasyon Projesi - Son Dakika
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Bitlis'te Tarihi Dokuya Estetik Dokunuş: Işıklandırma ve Restorasyon Projesi

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Bitlis'te 'Dere Üstü Islah Projesi' çerçevesinde gerçekleştirilen ışıklandırma ve restore çalışmaları, kentin tarihi dokusunu ortaya çıkardı. Bitlis Kalesi ve derede yapılan ışıklandırmalar sayesinde gece görsel bir şölen oluşurken, 35 iş yerinin cepheleri de tarihi dokuya uygun hale getirildi.

20.11.2024 09:00  Güncelleme: 09:07
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Işıklandırılan Bitlis'te gece güzelliği

Bitlis'te kale ve dere ışıklandırıldı, 35 dükkan tarihi dokuya uygun hale getirildi

BİTLİS - Bitlis'te tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarmak için başlatılan 'Dere Üstü Islah Projesi' çalışmalarında ışıklandırılan kale ile dere, kente ayrı bir güzellik kattı.

Çarşı merkezinin tam ortasından geçen derede ve hemen yanı başında bulunan Bitlis Kalesi'nde yapılan ışıklandırma çalışması sayesinde özellikle havanın kararmasıyla görsel bir şölen oluşuyor. Binlerce yıllık geçmişiyle birçok medeniyetin izlerini barındıran Bitlis'te hayata geçirilen proje çerçevesinde tarihi köprüler, han ve hamam gibi eserler de restore edildi.

'Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında birçok tarihi yapı gün yüzüne çıkarılırken, çarşı merkezinden geçen 1400 metrelik derede ve kalede ışıklandırma çalışması yapıldı. Bütün bunların yanı sıra tarihi dokuya uygun olsun diye kale altında bulunan 35 iş yeri de Bitlis taşı ile kaplandı.

Derenin çevresi ışıklandırılarak vatandaşların gezebileceği alanlar oluşturulurken, özellikle geceleri güzel bir görünüme kavuşan derede yapılan çalışma hakkında bilgi veren Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 35 dükkanın cephelerinin Bitlis taşıyla yenilendiğini ve kale ile çarşının ışıklandırılarak bölgeye estetik bir atmosfer kazandırıldığını belirtti. Belediye Başkanı Tanğlay, "Bitlis'te güzel bir değişim dönüşüm oluyor. Bununla beraber kale altı tarihi mekanların giydirmesini yaptık. Tarihe ve dokuya uygun güzel bir cephe uygulaması oldu. Işıklandırması ile aynı zamanda kale aydınlatması ile birlikte 35 dükkanın cephe uygulamasını bitirdik. Çok güzel bir manzara çıktı. Bu projemizin birinci etabıydı. Önümüzdeki yıllarda tarihi dokuya uygun projemizi sürdüreceğiz. Hem Bitlis Deresi ile hem tarihi köprüleriyle hanları ve hamamları ile tarihi gün yüzüne çıkarıyoruz. Bitlislilere hayırlı olsun" dedi.

Taş mantolama ve aydınlatma çalışmaları, çarşıya sadece estetik değil, aynı zamanda güvenli bir ortam da sağladı.

Bölge halkı ve ziyaretçilerden büyük ilgi gören proje, Bitlis'in tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkarırken, kente yeni bir çekim merkezi kazandırdı.

Bitlis\'te Tarihi Dokuya Estetik Dokunuş: Işıklandırma ve Restorasyon Projesi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bitlis'te Tarihi Dokuya Estetik Dokunuş: Işıklandırma ve Restorasyon Projesi - Son Dakika

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