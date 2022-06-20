Bitlis'te teleskoplarla uzayın derinliği izlendi - Son Dakika
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Bitlis'te teleskoplarla uzayın derinliği izlendi

20.06.2022 21:47

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rahva yerleşkesinde 'Gökyüzü Gözlem Şenliği' etkinliği düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rahva yerleşkesinde 'Gökyüzü Gözlem Şenliği' etkinliği düzenlendi.

Türk Kızılay Bitlis Şube Başkanlığı, BEÜ ve Bilim Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) ortaklaşa hazırlamış oldukları proje çerçevesinde kurulan teleskoplarla uzayın derinlikleri izlendi. Bir şenlik havasında olan etkinlikte su roketleri fırlatılarak misafirlere astronomi çadırında seanslar halinde gezegenler izletildi. Etkinlik hakkında gazetecilere bilgiler veren Türk Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz, önümüzdeki zamanlarda bu etkinliği Selçuklu Mezarlığı ve Nemrut Krater Gölü'nde düzenlemeyi hedeflediklerini belirtti. Cengiz, şunları söyledi:

"Türk Kızılay Bitlis Başkanlığı, Bitlis Eren Üniversitesi ve Bilim Sanat Merkezi tarafından hazırlanan proje çerçevesinde Gökyüzü Gözlem Şenliği hazırladık. Bu şenlik çerçevesinde astronomi çadırı BİLSEM'in etkinlik deneyleri ve Türk Kızılay'ının gökyüzü gözlemi yapmayı hedefledik. Bugün halkımızın, vatandaşlarımızın ve ailelerimizin katılımıyla üniversite öğrencilerimizin destekleriyle bu etkinlik ilk kez Bitlis'te gerçekleşecek. Bundan sonraki süreçte şunu düşünüyoruz. Ahlat'ta Selçuklu Mezarlığı, Nemrut Krater Gölü'nde gözlem şenliğini tekrarlamak niyetindeyiz. Amacımız Bitlisli hemşerilerimizi teleskopun başına geçirip Mars'ı, Ay'ı, Güneş'i ve Satürn'ü, yanı kısacası uzayın derinliklerini görmelerine destek olmaktır."

BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksek Okulu Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen ise, 7 yıldır Bitlis'in dağlarında özellikle Nemrut Krater Gölü'nde teleskopuyla uzay gözlemleri yaptığını ifade etti. Önen, "1 yıl önce Kızılay Başkanı Ali Cengiz bir proje yaptıklarını söyledi. Bizden teknik destek istedi. El birliği ile bu hazırlıklarımızı tamamladık. Etkinlik çerçevesinde su roketleri fırlatıldı. Aynı şekilde astronomi çadırımız var. Ayrıca teleskoplarımızın namlusunu derin uzay boşluğuna çevirip yıldız kümelerini gözlemleyeceğiz" diye konuştu. - BİTLİS

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Kaynak: İHA

Eren Üniversitesi, Kızılay, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bitlis'te teleskoplarla uzayın derinliği izlendi - Son Dakika

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