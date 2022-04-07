Bitlis'te tır içerisinde 129 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis'te tır içerisinde 129 düzensiz göçmen yakalandı

07.04.2022 01:58

Bitlis'te tır içerisinde 129 düzensiz göçmen yakalandıBİTLİS Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, jandarma ekiplerince icra edilen yol kontrolleri sırasında, tır içerisinde yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 129 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis'te tır içerisinde 129 düzensiz göçmen yakalandı

BİTLİS Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, jandarma ekiplerince icra edilen yol kontrolleri sırasında, tır içerisinde yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 129 düzensiz göçmen yakalandı.

Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığı yapan şahısların takibi hakkında yürütülen faaliyet kapsamında Tatvan-Erciş karayolu Adilcevaz Çimenli Akıllı Yol Kontrol Noktasında yol kontrol uygulaması icra edilmiştir. Yapılan yol kontrol uygulamasında, tırın dorsesinde yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 3'ü kadın, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 129 yabancı uyruklu düzen göçmen ve göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen tır sürücüsü yakalanmıştır. Organizatörlük yaptığı tespit edilen araç sürücüsü, Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile adli işlemler yapılmak üzere gözaltına alınmış, adli işlemlerinin bitimine müteakip çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Yakalanan 129 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından Bitlis İl Göç idaresine teslim edilecektir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

YORUMLAR
500
Bitlis'te tırın dorsesinde 129 düzensiz göçmen yakalandı Bitlis'te tırın dorsesinde 129 düzensiz göçmen yakalandı Adilcevaz cevizinde aşı dönemi başladı Adilcevaz cevizinde aşı dönemi başladı

Adilcevaz, Jandarma, Bitlis, İcra, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bitlis'te tır içerisinde 129 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
00:48 TFF onayı verdi! İşte Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı yeni ülke
00:43 Adana'da bekçiler, şüpheli kişide canlı bomba olduğunu farkedince üzerine atladı
00:29 Öğretmenlerin izdivaç sayfası yine gündem oldu! Meğerse fotoğraftakiler öğretmen değilmiş
00:15 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rusya, Ukrayna'nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlanıyor
00:05 Bayern Münih, deplasmanda Villarreal'e 1-0 mağlup oldu!
23:59 Yol üzerinde rastladıkları evde morg gören gençler dehşete kapıldı
23:50 10 gün önce evlenmişlerdi! Talihsiz kadının eski eşi Fesli çiftine, maket bıçağıyla saldırdı
23:34 Benzema, 25 dakikada Chelsea'yi sahaya çıktığına pişman etti!
22:53 "Yavaş mı, Erdoğan mı?" diye sorulan anketten yüzde 43'le Mansur Yavaş çıktı
22:50 Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Lig değiştiren takıma Ruslar servet yağdıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 02:05:15. #1.13#
SON DAKİKA: Bitlis'te tır içerisinde 129 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement