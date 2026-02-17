Bitlis\'te Trafik Kazası: 3 Ölü, 5 Yaralı

Bitlis İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene, Güroymak ilçesinde aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı trafik kazasının ardından Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Ziyaretinde Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi alan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene, yaralıların tedavi süreçlerinin titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Sağlık ekiplerinin ilk andan itibaren hızlı ve etkin bir şekilde müdahalede bulunduğunu ifade eden Ergene, yaralıların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı. Ergene, kazada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, yaralılara da acil şifalar temennisinde bulundu.

Yetkililer, kazayla ilgili incelemenin sürdüğünü bildirdi. - BİTLİS