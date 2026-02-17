Bitlis'te Trafik Kazası: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitlis'te Trafik Kazası: 3 Ölü, 5 Yaralı

Bitlis\'te Trafik Kazası: 3 Ölü, 5 Yaralı
17.02.2026 21:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İl Sağlık Müdürü Ergene, kaza sonrası yaralıları hastanede ziyaret etti ve sağlık durumlarını değerlendirdi.

Bitlis İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene, Güroymak ilçesinde aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı trafik kazasının ardından Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Ziyaretinde Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi alan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene, yaralıların tedavi süreçlerinin titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Sağlık ekiplerinin ilk andan itibaren hızlı ve etkin bir şekilde müdahalede bulunduğunu ifade eden Ergene, yaralıların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı. Ergene, kazada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, yaralılara da acil şifalar temennisinde bulundu.

Yetkililer, kazayla ilgili incelemenin sürdüğünü bildirdi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Hastane, Trafik, Bitlis, Yerel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bitlis'te Trafik Kazası: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

23:04
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
22:36
İtalya’ya çok avantajlı gidiyoruz Galatasaray, Juventus’u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
22:36
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
22:33
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
21:23
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor Detaylar belli oldu
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor! Detaylar belli oldu
20:00
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 23:09:22. #7.11#
SON DAKİKA: Bitlis'te Trafik Kazası: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.