Bitlis'te Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü Toplantısı - Son Dakika
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Bitlis'te Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü Toplantısı

Bitlis\'te Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü Toplantısı

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda Belediyecilik ve afet yönetiminin önemi, hazırlanan il risk azaltma planları ve eylem planları ele alındı.

08.10.2024 20:32  Güncelleme: 20:38
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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen 'Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü' toplantısına katıldı.

81 il valisinin katılımı ile videokonferans yoluyla düzenlenen toplantıya katılan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'ya toplantı öncesi Bitlis İl AFAD Müdürü Erdal Tunçtan tarafından bir sunum yapıldı. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığımızın 2020/2 Genelgesi kapsamında, 81 ilde İl Risk Azaltma Planlarının (İRAP) hazırlanması talimatı verilmiştir. Valiliğimizce (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) 2021 yılında tüm paydaş kurumlarımızın ortak çalışması sonucunda kısa, orta ve uzun vadeli Bitlis İl Risk Azaltma Planı hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. İlimiz özelinde deprem, kütle hareketleri (heyelan, kaya düşmesi, çığ) ve taşkın öncelikli afet türleri olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda; 3 amaç, 10 hedef, 167 eylem belirlenmiş olup eylemlerden sorumlu kurum/kuruluşlar ve ilgili eylem özelinde destek görevi görecek olan kurum/kuruluşlar tanımlanmıştır. Planda bulunan 167 adet eylemin 48'i önceliklendirilmiş olup "Kırmızı Eylem" olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede "13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü" etkinlikleri kapsamında AFAD Başkanlığımızın organizasyonunda İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın başkanlığında 81 İl İRAP İzleme ve Değerlendirme Kurulunun tüm üyeleri ile birlikte illerimizde eş zamanlı olarak video konferans sistemi üzerinden bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantı sonrasında ülkemizin bir afet ülkesi olduğu, bu kapsamda İl Afet Risk Azaltma Planlarının hayati önem arz ettiği, planların sürdürülebilir ve uygulanabilir olmasının afetlerden doğacak zararları en aza indirebileceği vurgulanmıştır. Afet yönetiminde proaktif yaklaşımın bir gereği olarak kriz yönetiminden ziyade risk yönetimi önemli bir hale geldiği, bu düşüncede İRAP kapsamındaki eylemlerin ölçülebilir nitelikte olması, kırmızı eylemlerin gözden geçirilmesi, halkın bilinçlendirilmesi, eğitim ve tatbikat çalışmalarının yapılmasının son derece önem arz ettiği değerlendirilmiştir. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın ortak işbirliği ile İRAP kapsamında kırmızı eylemler başta olmak üzere tüm eylemler en hızlı şekilde tamamlanacaktır."

Toplantıya Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ayhan Yılmaz ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Adem Ekinci katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Ahmet Karakaya, Mehmet Aktaş, Bitlis, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bitlis'te Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü Toplantısı - Son Dakika

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