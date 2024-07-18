Bitlis'te Urfan ve Yalçın aileleri arasındaki husumet barış töreniyle sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bitlis'te Urfan ve Yalçın aileleri arasındaki husumet barış töreniyle sona erdi

Bitlis\'te Urfan ve Yalçın aileleri arasındaki husumet barış töreniyle sona erdi

Bitlis'in Mutki ilçesinde Urfan ve Yalçın aileleri arasında 3 yıl önce başlayan husumet, düzenlenen barış töreni ile sona erdi. Törene Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da katıldı.

18.07.2024 14:36  Güncelleme: 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Mutki ilçesinde Urfan ve Yalçın aileleri arasında 3 yıl önce başlayan husumet, düzenlenen barış töreni ile sona erdi.

Yaklaşık 3 yıl önce Mutki'nin Aşağıkaraboy Köyünde meydana gelen kavgada Yalçın ailesinden bir kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası aralarında husumet olan Urfan ve Yalçın aileleri bugün barıştırıldı. Bir düğün salonunda düzenlenen barış töreninde bölgenin kanaat önderlerinin ara girmesiyle iki arasındaki husumet sona erdi. Düzenlenen barış törenin Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay birer konuşma yaptı.

Vali Erol Karaömeroğlu yaptığı konuşmada, "Muharrem ayına kavuşmanın manevi huzurunu yaşadığımız bugünlerde, savaşmanın haram kabul edildiği dört kutsal aydan birindeyiz. Yaklaşık üç sene önce, Urfan ve Yalçın aileleri arasında yaşanan tatsız olaydan dolayı, yaşanılan üzüntüleri hepimiz hatırlıyoruz. Ancak bugün, geçmişte yaşanan bu üzücü hadiselerin bir daha yaşanmaması için atılan bu adımın, ebedi sürecek kardeşliğin ilk adımı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Her iki ailenin de perişan bir halde olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Tanğlay, "Şehrimizde üç yıl önce üzücü bir olay olmuştu. Bu üzücü olayla beraberde aileler perişan bir haldeydi. Bugün itibari ile başta kanaat önderlerimizin aile büyüklerimizin ve bu işte emeği geçen hemşerilerimizin çok güzel bir ana güne şahitlik ediyoruz" dedi.

Düzenlenen tören Bitlis İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani'nin yaptığı dua sonrası barış töreni ailelerin Kur'an-ı Kerimin altından geçerek barışması ile son buldu.

Törene Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, kurum amirleri, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Nesrullah Tanğlay, AK Parti, Bitlis, Mutki, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bitlis'te Urfan ve Yalçın aileleri arasındaki husumet barış töreniyle sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:05 Bahçeli’nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
14:04 TFF seçiminde kriz Ali Koç, Büyükekşi’nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı
13:56 Süleyman Hurma’dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın
13:43 Köylüler mahkemelik olmuşlardı 2 şehrin sınırı değişti Köylüler mahkemelik olmuşlardı! 2 şehrin sınırı değişti
13:06 Özel okullar kitap için 50 bin TL istemeye başladı, vatandaşlar CİMER’i şikayet yağmuruna tuttu Özel okullar kitap için 50 bin TL istemeye başladı, vatandaşlar CİMER'i şikayet yağmuruna tuttu
14:43 Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik
14:01 Rusya, ABD’nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi Rusya, ABD'nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi
13:49 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var
13:41 Gizli tanık soruşturmasında ifade veren eski emniyet müdürü: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bize operasyon çekiyor Gizli tanık soruşturmasında ifade veren eski emniyet müdürü: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bize operasyon çekiyor
12:01 Tokalaşmadılar bile Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Ali Koç’a attığı bakışı konuşuyor Tokalaşmadılar bile! Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ali Koç'a attığı bakışı konuşuyor
11:52 Güldüren anlar Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu’nu denize attı Güldüren anlar! Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu'nu denize attı
11:44 Kadıgil’den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü Kadıgil'den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü
11:28 Fransa’da yangında üçü çocuk yedi kişi hayatını kaybetti: Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor Fransa'da yangında üçü çocuk yedi kişi hayatını kaybetti: Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor
11:25 Görme engelli hamile kadın, kapağı açık bırakılan rögara düştü Görme engelli hamile kadın, kapağı açık bırakılan rögara düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 15:21:01. #1.11#
SON DAKİKA: Bitlis'te Urfan ve Yalçın aileleri arasındaki husumet barış töreniyle sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement