Bitlis\'te Uzlaştırma Başarısı Yüzde 92,47

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı, uzlaştırmada yüzde 92,47'lik rekor başarıya imza atarak ildeki "en verimli uzlaştırma merkezi" unvanını kazandı.

Bitlis'te uyuşmazlıkları mahkeme süreçlerine taşınmadan dostane bir şekilde çözüme kavuşturmayı hedefleyen uzlaştırma müessesesinde rekor başarıya imza atıldı. Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu verilerine göre, 2025 yılı içerisinde uzlaştırma kapsamında ele alınan soruşturma dosyalarının önemli bir bölümü tarafların anlaşmasıyla sonuçlandırıldı. Bitlis merkez ile sorumluluk alanında bulunan Mutki ve Güroymak adliyelerinde uzlaştırma başarı oranlarının dikkat çektiği görüldü.

Bitlis Adliyesi Uzlaştırma Bürosuna gönderilen toplam 239 dosyadan 221'i uzlaştırma ile sonuçlandırılırken, sadece 18 dosyada uzlaşma sağlanamadı. Bu verilere göre Bitlis Adliyesinde uzlaştırma başarı oranı yüzde 92,47 olarak gerçekleşti. Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı sorumluluk alanında bulunan Mutki Adliyesinde ise uzlaştırma bürosuna gönderilen 14 dosyanın 12'si uzlaştırma ile sonuçlandırıldı, 2 dosyada uzlaşma sağlanamadı. Mutki'de uzlaştırma başarı oranı ise yüzde 85,71 olarak kayıtlara geçti.

Güroymak Adliyesinde ise uzlaştırma bürosuna gönderilen toplam 83 dosyadan 62'si uzlaştırma ile sonuçlandırılırken, 21 dosyada uzlaşma sağlanamadı. Buna göre Güroymak'ta uzlaştırma başarı oranı yüzde 74,70 oldu.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, uzlaştırma müessesesinin yargı yükünü azaltmada ve toplumsal barışın sağlanmasında önemli rol üstlendiğini belirterek, "Bitlis ilimizin 2025 yılı uzlaştırma başarı oranı yüzde 92,47 olarak gerçekleşti. Mülhakat adliyelerimiz olan Güroymak Adliyemizde başarı oranı yüzde 74,70, Mutki Adliyemizde ise uzlaştırma başarı oranı yüzde 85,71 olarak gerçekleşti. Elde edilen bu başarı, adliyede görev yapan çalışma arkadaşlarımızın gayretinin yanı sıra Bitlis halkının uzlaşmacı bir kültüre sahip olduğunu da göstermektedir. Uzlaşmaya tabi uyuşmazlıklarda vatandaşlarımızın süreci adli anlamda uzatmadan, büyütmeden ve karşılıklı özveri göstererek çözüme kavuşturma yönündeki tavrı, uzlaştırma müessesesinin etkinliğine önemli katkı sunmaktadır. Hedefimiz yüzde 100 başarı oranıdır. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Uzlaştırma müessesesi ile uyuşmazlıkların mahkeme süreçlerine taşınmadan dostane bir şekilde çözüme kavuşturulduğunu belirten Başsavcı Genç, tarafların mahkemeye gitmeden anlaşmaya varmasının hem yargı süreçlerini hızlandırdığını hem de mağduriyetlerin kısa sürede giderilmesine katkı sunduğunu ifade etti. Uzlaştırma bürolarının etkin çalışmaları sayesinde dosyaların büyük bölümünün anlaşmayla sonuçlandığını kaydeden Genç, uzlaştırma uygulamalarının önümüzdeki süreçte de aynı titizlikle sürdürüleceğini vurguladı. - BİTLİS