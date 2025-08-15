Bitlis\'te Yaşlılar İçin Çalıştay Düzenlendi

Bitlis'te, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çözüm önerilerinin ele alındığı "İl Yaşlılık Çalıştayı" düzenlendi.

Kentteki kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda, yaşlı nüfusun karşılaştığı sosyal, ekonomik ve sağlık sorunlarına dair başlıklar masaya yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda yapılan programa, alanında uzman kamu görevlileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yaşlılar katıldı. Konferansta konuşan İl Müdürü Vefa Akdoğan, 2019 yılında Ankara'da Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen I. Yaşlılık Şurası'na değindi. Akdoğan; aktif yaşlanma, bakım ekonomisi, yaşlı hakları ve yaşam kalitesi gibi konuların dört ayrı komisyon tarafından ele alındığını ve bu çalışmaların Türkiye'nin temel politika yönelimlerine yansıdığını söyledi. Akdoğan, "TÜİK'in 2024 verilerine göre Bitlis'te 359 bin 808 kişi yaşıyor. Bunların 21 bin 784'ü 65 yaş ve üzerindeki yaşlı bireylerden oluşuyor. Yaşlı nüfusun yaklaşık yüzde 7'sini kadınlar, yüzde 5,1'ini erkekler oluşturuyor. Bu oranla Bitlis, yaşlı nüfus oranı bakımından Türkiye ortalamasının yüzde 6,1 üzerinde yer almakla birlikte, yakın geleceğe yönelik planlama ihtiyacını ortaya koymaktadır. Bu kapsamda ilimizde gerçekleştireceğimiz çalıştayda, yaşlı bireylerimizin ihtiyaçlarını, karşılaştıkları sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm yollarını birlikte tartışacağız. Sizlerin deneyimi, gözlemleri ve katkıları, yaşlanma politikalarımızın şekillenmesinde çok önemli olacaktır" diye konuştu. - BİTLİS