Bitlis\'te Zelal Çay Evinde Satranç ve Dama Tutkusu

Yerel

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan İlçesinde bulunan Zelal Çay Evinde, 7'den 70'e vatandaşlar, satranç ve dama oynayarak zamanını değerlendiriyor.

Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği, satranç ve dama oynanan kahvehane, yıllardır bu oyunların tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Büyük keyifle oynanan oyunların yanı sıra vatandaşlar da kendi aralarında ufak turnuvalar düzenliyor.

Konuyla ilgili açıklamasa bulunan işletme sahibi Yusuf Sobay "Vatandaşlarımız her gün belli saatlerde buraya gelerek satranç ve dama oynuyorlar. Kahvehane yıllardır satranç ve dama kahvehanesi olarak biliniyor. Oyun severleri buraya davet ediyoruz" dedi. - BİTLİS