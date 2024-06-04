Bitlis'teki piknik alanları havaların ısınmasıyla doldu taştı

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BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan piknik alanları havaların ısınmasıyla doldu taştı.

Tatvan ilçesinde havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar, su debisinin yüksek olduğu piknik alanlarına akın etti. İlçenin Sapur köyünde bulunan ve kar sularının su debisini arttırdığı Sapur Nehri'nin bulunduğu alanlar, havaların ısınmayla birlikte piknik yapmak isteyen vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Piknik severlerin doğayı kirletmemesi hususunda uyarılarda bulunan Murat Cihan Maltaş, "Son günlerde havaların ısınması ve karların erimesiyle birlikte su debisi bayağı artmış durumda. Piknikçilerin uğrak yeri haline gelmiş bir mekandır" dedi.

Tatil günlerinde bu mekanlara geldiklerini söyleyen Ali Maltaş ise "Havaların ısınmasıyla birlikte Sapur Nehri'nin kenarında bulunan piknik alanlarına piknik yapmaya geliyoruz. Vaktimizi değerlendiriyoruz" dedi. - BİTLİS