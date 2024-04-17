Yerel

Bitlis'teki polisler, öğrencilerin mektuplarını karşılıksız bırakmadı

BİTLİS - Bitlis Emniyet Müdürlüğü Güroymak ilçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memurları daha önce kendilerine mektup gönderen Çorum'daki öğrencilerin mektuplarını karşılıksız bırakmadı.

Yaklaşık bir ay önce Çorum merkez Fatih Sultan Mehmet İlkokulunda görev yapan Gülten Cevizci'nin öğrencileri Bitlis'in Güroymak ilçesindeki polis ağabeylerine duygu yüklü mektuplar yollamıştı.

Gönderilen mektupları tek tek okuyan polis memurları bu jesti karşılıksız bırakmayarak öğrencilere hem mektup hemde çeşitli hediyeler yolladı.

Babası terör gazisi polis memuru olan Çorum merkez Fatih Sultan Mehmet İlkokulunda görev yapan öğretmen Gülten Cevizci, sosyal sorumluluk bilinci aşılamak için öğrencilerine Güroymak ilçesinde görev yapan polis memurlarına gönderilmek üzere mektup yazdırmıştı.

Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi. "14-20 Nisan Şehitler Haftası münasebetiyle, öğrencilerimizin mektuplarına karşılık olarak, Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğümüzde görevli personellerimiz tarafından öğrencilerimize mektuplar yazıldı. Yazılan mektuplar ve Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun'un hediyeleri öğrencilerimize ulaştırıldı" denildi.

Güroymak'tan Çorum'a gönderilen mektuplar sınıf öğretmeni Gülten Cevizci tarafından öğrencilere takdim edilirken, yine gönderilen hediyelerde tek tek çocuklara verildi.

Çorum merkez Fatih Sultan Mehmet İlkokulunda görev yapan Gülten Cevizci Bitlis Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederek şunları söyledi. "Bizler bugün okullarımızda rahat rahat ders işleyebiliyorsak bu vatan için canını seve seve feda eden şehitlerimizin ve emniyet güçlerimizin sayesindedir" dedi.