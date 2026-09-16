Bitlis Valiliğinde yangın tatbikatı Vali Karakaya'nın butona basmasıyla başladı - Son Dakika
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Bitlis Valiliğinde yangın tatbikatı Vali Karakaya'nın butona basmasıyla başladı

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Bitlis Valiliğinde yangın tatbikatı Vali Karakaya\'nın butona basmasıyla başladı
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Bitlis Valiliğinde muhtemel yangınlara hazırlık amacıyla yangın tatbikatı düzenlendi. Vali Ahmet Karakaya'nın alarm butonuna basmasıyla başlayan tatbikatta Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve personel binadan tahliye edildi.

Bitlis Valiliğinde yangın tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta Vali Ahmet Karakaya'nın yangın butonuna basmasıyla birlikte binanın tahliyesi gerçekleştirildi.

Bitlis Valiliğinde muhtemel yangınlara karşı hazırlık ve farkındalığın artırılması amacıyla yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği çıkan yangın, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'nın yangın alarm butonuna basmasıyla başlatıldı. Alarmın ardından valilik binasında bulunan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ile personeller, güvenli ve kontrollü şekilde binadan tahliye edildi.

Valilik bahçesinde oluşturulan güvenli alanda toplanan personele, Bitlis Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale yöntemleri hakkında uygulamalı gösterim yapıldı. Ekipler, farklı yangın senaryolarına nasıl müdahale edilmesi gerektiğini uygulamalı olarak sergiledi.

Tatbikata AFAD Bitlis İl Müdürlüğü ekipleri de destek verirken, çalışma kapsamında kurum personelinin acil durumlarda hızlı ve doğru şekilde hareket etmesinin önemine dikkat çekildi. Tatbikat, ekiplerin koordinasyon içerisinde gerçekleştirdiği çalışmaların ardından başarıyla tamamlandı.

Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Vali Karakaya, doğal afetlere karşı her zaman tedbirli ve hazırlıklı olmak için bu tür tatbikatların yapılmasını uygun gördüklerini belirterek, "İlimizde örnek teşvik etmesi açısından bir yangın tatbikatı gerçekleştirdik. Bitlis Valiliği hükümet konağında. Hiçbirimizin istemediği gerçeklerdir. Bütün süreci gerçekler hazır olmak zorundayız. Depremdir, seldir, yangındır, heyelandır çığdır. Bu tür afetlere yönelik hazırlık çalışmalarımızı, ilgili kurumlarımız, AFAD, İtfaiye ve aklınıza gelecek tüm kurumlarımız aktif çalışıyorlar. Bu çerçevede bizim tatbikatla yangın konusundaki farkındalığı artırmak ve kurumlarımızın hazırlıklarını gözden geçirmek istedik. 2025-20 26 yılında ilimiz genelde 25 otelin, 58 okul ve pansiyonun, 59 fabrikanın. 19 Kur'an kursu ve 100 civarında kamu kurumlarının, konuk evlerinin yangına hazır durumlarını denetledik ve eksikliklerini tespit ederek, kurumlara eksikliklerini gidermeleri konusunda yazılarını yazdık. Afetler her zaman konuştuğumuz gibi. Birçok işi olan kurumlarımız afet olduğu zaman aslında bütün konular bir tarafta kalıyor afet ana gündemimiz oluyor. Dolayısıyla ne kadar hazırlıklıysak afetlere o kadar idare etmemiz kolaylaşıyor, riski azaltmak, afetler öncesinde hazırlık yapmak hayati önem taşıyor. Bütün afet çeşitleri asistan söylüyorum. Bu çerçevede biz kamu kurumlarımız başta olmak üzere belediyelerimiz aynı şekilde ve özel firmaların yangın afetine veya diğer afetlere hazırlıklarını. Elimizden geldiğince denemiyoruz ve bu bilinci arttırmaya gayret ediyoruz. Rabbim ülkemizi ve kadim şehrimiz Bitlis'i her türlü afetlerden muhafaza eylesin diyorum inşallah" dedi.

Kaynak: İHA
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