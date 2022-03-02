"Biz Biriz" etkinliği birlik beraberliği pekiştirdi - Son Dakika
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"Biz Biriz" etkinliği birlik beraberliği pekiştirdi

02.03.2022 13:22
"Biz Biriz" etkinliği birlik beraberliği pekiştirdi

Konya İç Mimarlar Odası ve Acarkon Orman Ürünleri A.Ş. tarafından düzenlenen "Biz Biriz" etkinliği, birlik beraberlik motivasyonunu pekiştirdi.

Konya İç Mimarlar Odası ve Acarkon Orman Ürünleri A.Ş. tarafından düzenlenen "Biz Biriz" etkinliği, birlik beraberlik motivasyonunu pekiştirdi.

Düzenlenen motivasyon gecesi, Acarkon sponsorluğunda Konya İç Mimarlar Odası yönetim kurulu ve üyelerinin katılımıyla Konya Bayır Diamond Hotel&Convention Center ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinlik yönetim ve organizasyonunu İlter Türkmen Medya Global Prodüksiyon ekibinin üstlendiği geceye, 150'yi aşkın misafir katıldı. Sektörü bir araya getiren, duvar profili ve parke dekorasyonunda adından sıkça söz ettiren Acarkon Orman Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Acar, "Karşılaştığımız yoğun ilgi ve memnuniyet ile ilerleyen süreçlerde katılımcısı ve yöneticisi olacağımız tüm etkinlikler için artık daha fazla motivasyona sahibiz. Hepimizin bir olduğu, birlikte güçlendiğimiz, birlikte büyüdüğümüz ve birlikte yürüdüğümüz bu geceye ev sahipliği yapmış olmaktan; Acarkon ailesi olarak gurur ve mutluluk duyuyoruz" dedi.

Acar, birlik ve beraberlik ruhuyla Konya İç Mimarlar Odası üyeleri ile sürdürdükleri faaliyetlerde; elde edilen başarıların devamını sağlamak ve yeni hizmet alanlarında faaliyete geçmek istediklerini belirtti.

İç Mimarlar Odası 25. Dönem Yönetim Kurulu üyesi, Konya İç Mimarlar Odası Başkanı İsmail Malçok'un ve oda üyelerinin katılımları ve destekçisi oldukları birlik beraberlik motivasyonu ile gece devam etti. Geceye, Acarkon Orman Ürünleri A.Ş. ve Konya İç Mimarlar Odası Yönetim Kurulu ve üyelerinin yanı sıra Uluslararası İç Mimarlar Federasyon Başkanı ve İç Mimarlar Odası Genel Başkanı Emrah Kaymak, Ankara İç Mimarlar Odası Şube Başkanı Coşar Yağcı, AGT İç Anadolu Bölge Müdürü Yaşar Kılıç ve AGT Pazarlama Yöneticisi Serkan Özkan, AGT Pazarlama Sorumlusu Emre Eser katıldı.

Geçmiş dönemde birlikte düzenledikleri çalışmalarla başarıyı misyon edinen katılımcılar; ilerleyen süreçlerde düzenlenecek etkinlik ve faaliyetlerde de katılımları genişletmeyi, kalıcı ve sağlam bir temelde birlikte oluşturdukları yapı üzerine devam etmeyi amaçlıyor. - KONYA

Biz Biriz etkinliği birlik beraberliği pekiştirdi
Biz Biriz etkinliği birlik beraberliği pekiştirdi
Biz Biriz etkinliği birlik beraberliği pekiştirdi

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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