BK'da Yeni Vize Düzenlemeleri

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Birleşik Krallık'ın 11 Mart 2025 tarihinde yürürlüğe girecek vize düzenlemeleri sonucu, bu ülkeyi ziyaret edecek herkesin ön kayıt yaptırması gerekiyor.

Edinilen bilgiye göre; AB'nin Schengen bölgesine vizesiz giriş hakkı bulunan ülke vatandaşları için uygulamaya konulan ön izin alma zorunluluğunun ardından, Birleşik Krallık da (BK) "Sınırların Dönüşümü ve Modernizasyonu" isimli bir program başlatmıştı. "Evrensel Seyahat İzni" (Universal Permission to Travel) uygulaması da bu program sayesinde hayata geçirilmişti.

Söz konusu uygulama uyarınca BK'ya gelen yabancıların tamamı için seyahat öncesinde ön izin alma zorunluluğu getirildi. Bu doğrultuda, 2 Nisan 2025 tarihinden itibaren vizeye tabi olmayan ülkelerin (AB ve ABD gibi) pasaport sahiplerinin BK'ya seyahatleri öncesinde Elektronik Seyahat İznine (Electronic Travel Authorisation-ETA) başvurmaları zorunlu kılındı.

Ayrıca, 11 Mart 2025 tarihi itibarıyla diplomatik pasaportu vizeden muaf tutulan tüm ülkeler için kolay vize uygulaması getirildi. Bu kapsamda, diplomatik pasaport hamillerine bizzat başvuru yapmadan ve ücretsiz şekilde kolaylaştırılmış yöntemle vize itası yapılacak. Karar Türkiye'ye münhasır bir adım olmazken, BK'nın küresel çapta aldığı yeni sınır politikasının bir parçası olarak görülüyor. - ANKARA