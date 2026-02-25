BM'den Rusya-Ukrayna Savaşına Ateşkes Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 4'üncü yılına yılına giren Rusya- Ukrayna savaşında ateşkes çağrısında bulunan bir karar tasarısını 12'ye karşı 107 oyla kabul etti. 51 üye ülke ise çekimser oy kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 4 yıl geride kalırken, BM Genel Kurulu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Ukrayna'nın girişimi ve 46 ülkenin desteğiyle hazırlanan ve "Acil ve şartsız bir ateşkes" ile "Kapsamlı, adil ve kalıcı bir barış" çağrısında bulunan karar tasarısı, savaşın 5'inci yılı vesilesiyle düzenlenen özel oturumda oylamaya sunuldu. Tasarı 12'ye karşı 107 oyla kabul edilirken, aralarında ABD'nin de bulunduğu 51 üye ülke çekimser oy kullandı. ABD'nin tasarının bir bölümünün geri kalanından ayrılarak farklı bir oylamaya tabi tutulması yönünde öneri sunması dikkat çekti. ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Tammy Bruce, "Bize göre, karardaki bazı ifadeler kalıcı barışa giden yolu açabilecek diplomatik çözümlerin tamamının ele alınmasını desteklemek yerine, süren müzakerelerden dikkati dağıtma olasılığı taşıyor" değerlendirmesinde bulundu. Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mariana Betsa ise ABD'nin önerisine karşı çıkarak, bunu "son derece endişe verici ve kabul edilemez" olarak niteledi. Rusya da tasarıya ret oyu verdi.

Tasarıda savaşın etkilerine dikkat çekildi

Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınmış sınırları içindeki egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğünün önemine vurgu yapılan tasarıda, Rusya'nın sivillere ve kritik enerji altyapısına yönelik saldırılarından ciddi endişe duyulduğu ifade edildi. Savaşın küresel ve bölgesel güvenlik ortamı üzerindeki etkilerine dikkat çekilerek "Esirlerin takas edilmesi, yasadışı şekilde gözaltına alınan tüm kişilerin serbest bırakılması ve çocuklar dahil zorla yerinden edilen veya sınır dışı edilen sivillerin geri dönüşünün sağlanması" talep edildi. - NEW YORK